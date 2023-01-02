Головкин номинирован на "Лучший бой года"

Фото: Instagram/gggboxing

Всемирный боксерский совет (WBC) озвучил номинантов на звание "Лучшего боя года", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

В этот список попал и третий поединок казахстанского боксера Геннадия Головкина и мексиканца Сауля Альвареса, который закончился победой "Канело" единогласным решением судей.

Также в списке значатся следующие бои: Джермелл Чарло — Брайан Кастаньо, Хуан Франсиско Эстрада — Роман Гонсалес, Эррол Спенс — Йорденис Угас, Себастьян Фундора — Эрик Любин, Кенсиро Терадзи — Хирото Киогучи.

Напомним, Геннадий Головкин является чемпионом мира в среднем весе по версиям WBA Super, IBF и IBO.