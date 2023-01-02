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Instagram/gggboxing Сегодня, 12:29
199
Сегодня, 12:29
199
Фото: Instagram/gggboxing

Головкин номинирован на "Лучший бой года"

Всемирный боксерский совет (WBC) озвучил номинантов на звание "Лучшего боя года", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

В этот список попал и третий поединок казахстанского боксера Геннадия Головкина и мексиканца Сауля Альвареса, который закончился победой "Канело" единогласным решением судей. 

Также в списке значатся следующие бои: Джермелл Чарло — Брайан Кастаньо, Хуан Франсиско Эстрада — Роман Гонсалес, Эррол Спенс — Йорденис Угас, Себастьян Фундора — Эрик Любин, Кенсиро Терадзи — Хирото Киогучи.

Напомним, Геннадий Головкин является чемпионом мира в среднем весе по версиям WBA Super, IBF и IBO. 

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#бокс #спорт #Головкин
BaigeNews.kz
Сегодня, 12:29
199
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