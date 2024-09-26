Головкин назначен председателем новой Олимпийской комиссии World Boxing

Президент Национального Олимпийского комитета Казахстана Геннадий Головкин стал председателем новой Олимпийской комиссии Международной федерации бокса (World Boxing), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Olympic.kz.

В этой должности глава НОК Казахстана сосредоточит свою работу на взаимодействии с международными спортивными организациями в вопросах обеспечения прозрачности деятельности World Boxing. Также основой его деятельности будет тесное сотрудничество с Международным Олимпийским комитетом для сохранения бокса в программе Олимпийских игр и признания World Boxing в МОК.

"Для меня лично, как и для всего Казахстана и спортивного мира, важно сохранить бокс как олимпийский вид спорта, и это станет для меня важнейшим приоритетом работы. Я также намерен тесно сотрудничать с Международным Олимпийским комитетом в вопросах приверженности бокса олимпийским ценностям честности, справедливости и прозрачности. Уверен, что мой опыт профессионального спортсмена поможет выстроить системную работу внутри World Boxing, и совместными усилиями мы сможем придать развитию бокса новый импульс, но впереди нам предстоит еще многое сделать", - подчеркнул Геннадий Головкин.

Президент World Boxing Борис ван дер Ворст отметил, что сотрудничество с Геннадием Головкиным поможет эффективно реализовать поставленные перед организацией цели.

"Как человек, который сделал очень успешную карьеру как в олимпийском, так и в профессиональном боксе, он глубоко понимает, почему сохранение бокса как части Олимпийского движения, так важно для дальнейшего развития этого вида спорта, как любительского, так и профессионального. Я с нетерпением жду возможности тесно сотрудничать с ним в реализации нашей миссии по развитию бокса по обеспечению того, чтобы он оставался олимпийским видом спорта", - прокомментировал Борис ван дер Ворст.

Кандидатура Головкина утверждена в World Boxing одной из первых. В ближайшем будущем в состав Олимпийской комиссии войдут другие представители из мира спорта, призванные совместными усилиями реализовать масштабный план по удержанию бокса в центре Олимпийского движения.

World Boxing - Международная федерация бокса, созданная в апреле 2023 года. На данный момент в её состав входят Национальные федерации из 44 стран.