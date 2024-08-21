Головкин лишил Утешеву полномочий генерального секретаря НОК

Полномочия Генерального секретаря, предоставленные на основании доверенности, отозваны в соответствии с приказом Президента Национального Олимпийского комитета Казахстана, передаёт BaigeNews со ссылкой на Olympic.kz.

Кроме того, на рассмотрение членов Генеральной Ассамблеи будет вынесен вопрос об исключении Утешевой Ж. из состава исполнительного комитета в качестве Генерального секретаря в связи с утратой доверия.