  • 21 Августа, 13:39
  • BAIGENEWS

Головкин лишил Утешеву полномочий генерального секретаря НОК

Сегодня, 12:19
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Сегодня, 12:19
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Фото: Instagram

Полномочия Генерального секретаря, предоставленные на основании доверенности, отозваны в соответствии с приказом Президента Национального Олимпийского комитета Казахстана, передаёт BaigeNews со ссылкой на Olympic.kz.

Кроме того, на рассмотрение членов Генеральной Ассамблеи будет вынесен вопрос об исключении Утешевой Ж. из состава исполнительного комитета в качестве Генерального секретаря в связи с утратой доверия.

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