Головкин близок к потере титула чемпиона мира — СМИ

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Представители мексиканского боксера Хайме Мунгии обратились к WBA с просьбой предоставить экс-чемпиону возможность провести титульный бой с действующим обладателем поясов WBA Super и IBF в среднем весе Геннадием Головкиным. Об этом сообщил журналист ESPN Сальвадор Родригес, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой Sports.kz.

Дело в том, что несколькими месяцами ранее WBA и IBF уже назначили Головкину двух обязательных претендентов. Согласно постановлению, сначала GGG должен защититься в бою с первым номером рейтинга IBF Эскивой Фалькао, а затем встретиться с "обычным" чемпионом мира WBA Эрисланди Ларой.

Коллега Родригеса Фернандо Барбоса спросил его, как быть с этими санкционированными поединками, в частности, с боем против Лары, имеющим куда больше прав подраться с Головкиным за полноценный титул, чем не входящий в рейтинг Мунгия. Сальвадор предположил, что перед этим Геннадий может отказаться и от боя с претендентом по линии IBF Фалькао.

"Это идёт наперекор Ларе, но похоже, что Лара имеет другие варианты. Ходят разговоры о его бое с Дэнни Гарсией. Нужно также посмотреть, откажется ли Головкин от обязательного поединка с Фалькао за титул IBF", — написал он.

Барбоса согласился, что подобный сценарий выглядит вполне реалистично.

"Я не упоминал Эскиву, потому что он — претендент со стороны IBF. GGG никогда не любил оставлять титулы вакантными. Но, конечно, сейчас его карьера на другом этапе...", — отметил он.