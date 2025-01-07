Необычной историей спасения ребёнка поделились в МЧС: спасателям пришлось вытаскивать из детского горшка голову двухлетнего малыша, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

"На место происшествия прибыли спасатели Оперативно-спасательного отряда МЧС с помощью шанцевых инструментов аккуратно сняли пластиковый горшок. Все обошлось без травм", — говорится в сообщении.

Спасатели не рекомендуют оставлять маленьких детей без присмотра.