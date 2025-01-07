  • 7 Января, 14:17
  • BAIGENEWS

Голова двухлетнего малыша застряла в горшке в Семее

На помощь позвали спасателей.

Сегодня, 13:44
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
скриншот с видео Сегодня, 13:44
Сегодня, 13:44
104
Фото: скриншот с видео

Необычной историей спасения ребёнка поделились в МЧС: спасателям пришлось вытаскивать из детского горшка голову двухлетнего малыша, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

"На место происшествия прибыли спасатели Оперативно-спасательного отряда МЧС с помощью шанцевых инструментов аккуратно сняли пластиковый горшок. Все обошлось без травм", — говорится в сообщении.

Спасатели не рекомендуют оставлять маленьких детей без присмотра.

Самое читаемое

Наверх