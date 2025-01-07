Голова двухлетнего малыша застряла в горшке в Семее
На помощь позвали спасателей.
Сегодня, 13:44
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Сегодня, 13:44Сегодня, 13:44
104Фото: скриншот с видео
Необычной историей спасения ребёнка поделились в МЧС: спасателям пришлось вытаскивать из детского горшка голову двухлетнего малыша, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.
"На место происшествия прибыли спасатели Оперативно-спасательного отряда МЧС с помощью шанцевых инструментов аккуратно сняли пластиковый горшок. Все обошлось без травм", — говорится в сообщении.
Спасатели не рекомендуют оставлять маленьких детей без присмотра.
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