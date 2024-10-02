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Голосовать не будут - в трёх странах Ближнего Востока закрыли участки референдума по АЭС

Сегодня, 16:35
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BaigeNews.kz Сегодня, 16:35
Сегодня, 16:35
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Фото: BaigeNews.kz

В Министерстве иностранных дел сообщили, что в связи со сложной ситуацией на Ближнем Востоке участки для голосования закрыты в трёх странах, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"В связи со сложной военно-политической ситуацией, а также для обеспечения безопасности граждан Казахстана МИД РК совместно с Центральной комиссией референдума принято решение о временном приостановлении деятельности участков референдума в Израиле, Иране и Ливане", - сказал официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров. 

Ранее он отметил, что на данный момент в Израиле находятся 120 казахстанцев, в Иране - 102, Ливане - 139 граждан РК, включая дипломатов и членов их семей. 

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