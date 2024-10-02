Голосовать не будут - в трёх странах Ближнего Востока закрыли участки референдума по АЭС
Сегодня, 16:35
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 16:35Сегодня, 16:35
107Фото: BaigeNews.kz
В Министерстве иностранных дел сообщили, что в связи со сложной ситуацией на Ближнем Востоке участки для голосования закрыты в трёх странах, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.
"В связи со сложной военно-политической ситуацией, а также для обеспечения безопасности граждан Казахстана МИД РК совместно с Центральной комиссией референдума принято решение о временном приостановлении деятельности участков референдума в Израиле, Иране и Ливане", - сказал официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров.
Ранее он отметил, что на данный момент в Израиле находятся 120 казахстанцев, в Иране - 102, Ливане - 139 граждан РК, включая дипломатов и членов их семей.
Самое читаемое
- "Меня просили уйти": Как пенсионер Баян Ахметжанова борется за права пожилых
- Труп 20-летней девушки нашли в Астане
- "Это было просто мясо": мама избитого до полусмерти в Экибастузе студента рассказала подробности
- "Барыс" проиграл нижегородскому "Торпедо" со счётом 1:10
- Что грозит "дропперам" в Казахстане сообщили в Генпрокуратуре