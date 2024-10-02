Голосовать не будут - в трёх странах Ближнего Востока закрыли участки референдума по АЭС

В Министерстве иностранных дел сообщили, что в связи со сложной ситуацией на Ближнем Востоке участки для голосования закрыты в трёх странах, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"В связи со сложной военно-политической ситуацией, а также для обеспечения безопасности граждан Казахстана МИД РК совместно с Центральной комиссией референдума принято решение о временном приостановлении деятельности участков референдума в Израиле, Иране и Ливане", - сказал официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров.

Ранее он отметил, что на данный момент в Израиле находятся 120 казахстанцев, в Иране - 102, Ливане - 139 граждан РК, включая дипломатов и членов их семей.