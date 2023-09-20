Голоса "средних держав" и развивающихся стран в ООН должны быть услышаны - Токаев

Президент Касым-Жомарт Токаев на Общих дебатах 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке затронул тему конфликтов во всём мире, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

"Мы призываем все стороны искать дипломатическое решение конфликтов на основе Устава ООН и общепризнанных норм международного права. В этой связи Казахстан высоко оценивает все усилия и планы, предлагаемые различными государствами и группами стран в поддержку политического урегулирования украинского кризиса. В разрешении международных споров всегда должны преобладать дипломатия и диалог. Поэтому мы должны сообща приложить максимум усилий для стабилизации единственной существующей системы глобальных институтов", - отметил Токаев.

По его мнению, без всеобъемлющей реформы Совета Безопасности нам не удастся справиться с этими вызовами, так как это насущная потребность нашего времени, отвечающая интересам подавляющего большинства человечества.

"Глубоко убежден, что голоса "средних держав" и всех развивающихся стран в Совете должны быть усилены и четко услышаны. Поскольку Совет Безопасности, по-видимому, не в состоянии выйти из тупика, он должен стать более представительным, чтобы другие страны, включая Казахстан, могли играть более значительную роль в поддержании мира и безопасности", - сказал президент Казахстана.

По его словам, в нашем регионе растущая активность стран-участниц стала позитивным фактором в превращении Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии в полноценную международную организацию, способную внести вклад в посредничество и миротворчество на континенте.

Казахстан как действующий председатель Шанхайской организации сотрудничества выдвинул Инициативу о мировом единстве за справедливый мир и согласие.

"Эта инициатива, к которой мы приглашаем вас присоединиться, включает в себя новую парадигму безопасности, справедливую экономическую среду и чистую планету", - сказал Токаев.