Прекратить кровопролитие призвали на секретариате Съезда лидеров мировых религий

Представитель Всемирной лютеранской федерации, почётный архиепископ Евангелическо-Лютеранской церкви в РК Юрий Новгородов на ХХII заседании Секретариата Съезда лидеров мировых и традиционных религий призвал все конфликтующие стороны к прекращению кровопролития, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Новгородов отметил, что современный мир настолько стремителен, что практически каждый день ставит перед человечеством новые проблемы.

"Холод, недостаток воды, потепление, экология, образование, медицина, искусственный интеллект – эти проблемы невозможно решить в один день. Противостоять им и разрешать их можно, только объединив усилия. Вместе с этим огромным ворохом проблем множатся военные конфликты. К сожалению, они зачастую заменяют собой диалог для решения проблем", - сказал архиепископ.

Спикер отметил, что для возникновения и эскалации конфликтов зачастую используются межнациональные и межрелигиозные различия.

"Я убежден, что при всей важности многих проблем, которые мы с вами перечислили, приоритетным является прекращение кровопролития, где бы оно ни происходило. Не должны, по определению, гибнуть люди, особенно мирные люди, женщины, дети. Это недопустимо, это противоестественно. Решение этой проблемы поможет более продуктивно решать всё остальные. Но сложно как-то под артиллерийским обстрелом решать проблемы экологии", - подчеркнул Новгородов.

По его словам, прекращение кровопролития должно быть приоритетной задачей.

"Здесь, безусловно, мы все должны выступать объединено. И мы должны очень чётко сказать, что для решения всех противоречий диалогу нет никакой альтернативы. Наш Съезд много делал для этого, делает и может ещё сделать и внести весомый вклад в это благородное дело", - отметил значимость Съезда архиепископ.

В этом вопросе, по мнению Юрия Новгородова, очень важно, чтобы голос верующих и их лидеров звучал отчетливо, ясно, четко. И главное, чтобы этот голос услышали политики и руководители ведущих стран, от решения которых зачастую зависит, как будет в дальнейшем развиваться ход этих событий.

"Но, к сожалению, мир очень сильно изменился, и сейчас политики не очень расположены слышать религиозных деятелей. Если нам удастся достучаться до них, то это будет здорово", - сказал архиепископ.

Юрий Новгородов выразил благодарность за организацию форума молодых лидеров.

"Начиная со второго Съезда, я всё время говорил о том, что необходимо как можно больше привлекать молодых людей, потому что очень важен диалог между ними, именно они будут завтра определять и ход событий, и ту реальность, в которой будет существовать мир.

В кулуарах заседания Юрий Новгородов пояснил журналистам важность проведения этого форума.

"Я думаю, это очень важный шаг. Важно также, что форум пройдет не в рамках панельного заседания внутри Съезда, а как отдельное мероприятие. Это будет здорово. И чем моложе там будут участники, тем, я думаю, будет лучше. Молодежи присуща некая категоричность, но с другой стороны, я думаю, что они гораздо быстрее между собой могут найти общий язык. Потому что есть какие-то другие вещи, в которых они пересекаются. Они еще не обременены стереотипами. От того, насколько открытый диалог они построят между собой, будет зависеть, как они будут жить в дальнейшем. Потому что не мы уже будем определять ту реальность, с которой им придётся жить", - сказал Новгородов.

Он также рассказал, как изменилась работа Съезда лидеров мировых и традиционных религий за время существования.