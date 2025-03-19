Казахстанцы всё активнее участвуют в управлении страной, используя новые инструменты влияния на государственные решения. Общественные советы, платформы открытых нормативных актов, выборные процессы и народные инициативы позволяют гражданам высказывать своё мнение и добиваться изменений. Какие механизмы вовлечения работают в стране, как они развиваются и насколько эффективно мнение общества учитывается властью, читайте в материале BaigeNews.kz.

Участие граждан в принятии значимых для государства решений реализуется в Казахстане через несколько ключевых механизмов, направленных на повышение прозрачности и демократизации управления.

Референдумы

В стране прошли несколько масштабных референдумов. Например, в 1995-м году - по поводу принятия новой Конституции Республики Казахстан.

Тогда предложили проект Основного закона, который значительно усиливал президентскую власть и вводил двухпалатный парламент.

За проект проголосовало 90,58 процента избирателей, что закрепило президентскую форму правления в стране.

5 июня 2022 года состоялся республиканский референдум по внесению изменений и дополнений в Конституцию. Вопрос касался внесения 56 поправок в 33 статьи Основного закона.

Основные изменения включали: запрет родственникам президента занимать высокие должности в государственном секторе; ликвидацию Конституционного совета и создание Конституционного суда; отказ от суперпрезидентской формы правления в пользу более сбалансированной системы.

За конституционную реформу проголосовало 77,18% избирателей.

Это свидетельствует о непосредственном участии граждан в формировании основного закона страны.

6 октября 2024 года состоялся референдум по вопросу строительства АЭС. Гражданам предлагалось ответить на вопрос: "Согласны ли вы со строительством атомной электростанции в Казахстане?"

Инициатива проведения референдума была направлена на снижение зависимости от ископаемых видов топлива, сокращение выбросов парниковых газов и укрепление национальной генерации электроэнергии.

За строительство станции проголосовали 5 561 937 граждан, против - 2 045 271. Недействительные бюллетени - 212 996. Общее количество проголосовавших - 7 820 204.

В итоге, референдум стал важным шагом в принятии решения о развитии атомной энергетики в Казахстане, учитывая как поддержку населения, так и существующие опасения.

Курултай

Национальный курултай учредили в июне 2022 года как консультативно-совещательный орган при Президенте РК, призванный обеспечить диалог между властью и обществом. Его создание направлено на учёт мнений граждан при разработке и реализации ключевых решений в стране, повышение эффективности взаимодействия.

Первое заседание провели 16 июня 2022 года в Улытау. Собравшиеся обсуждали вопросы национальной идентичности, духовности и культуры, поддержка казахского языка, а также развитие регионов и другое.

Второе заседание прошло в Туркестане 17 июня 2023 года. Третье - 15 марта 2024 года в Атырау. Участники обсудили инфраструктурные проекты, социальные реформы, вопросы национальной идентичности, реализацию инициатив, озвученных на предыдущих курултаях.

Четвёртый курултай завершился на прошлой неделе в Бурабае. Поднимались вопросы социально-экономического развития, гражданского общества, развития образования и науки.

Следующий Курултай Президент предложил провести в Кызылорде.

Выборы акимов

В Казахстане выборность акимов вводят поэтапно.

С 2021 года внедрена практика прямых выборов сельских акимов (глав местных исполнительных органов). Первые прямые выборы прошли 25 июля 2021 года в 14 регионах. До этого акимы назначались вышестоящими органами власти.

Выборы уже провели более чем 1 900 округах, состав аким таким образом обновлён почти на 60 процентов. Люди выбирали тех, кого хотели бы видеть в качестве управленцев.

В пилотном режиме с 2023 года проводят прямые выборы акимов районов и городов областного значения.

Всё это формирует новую политическую культуру, расширяет участие казахстанцев в местном самоуправлении.

Парламентские выборы

В марте 2023 года впервые с 2004 года на выборах в мажилис и маслихаты всех уровней использовалась смешанная избирательная система, включающая одномандатные округа. Более 500 человек выдвигались самостоятельно. Это отражает рост активности граждан и вовлечённости в политические процессы.

Общественные советы

Эти образования в Казахстане также являются площадками для взаимодействия общества и госорганов. Их члены участвуют в обсуждении законопроектов, бюджетов, госпрограмм, дают рекомендации органам власти.

Общественные советы создаются при министерствах, управлениях, акиматах. Благодаря им граждане имеют возможность открыто выражать мнения по общественно значимым вопросам.

К основным задачам советов относят:

Обсуждение проектов НПА и внесение по ним предложений;

Участие в разработке стратегий и программ развития соответствующих отраслей или регионов;

Общественный контроль за работой госорганов;

Выражение мнения граждан по темам, затрагивающим интересы населения.

Формируют общественные советы из активных граждан, представляющих различные сферы, экспертов в своих областях.

Например, недавно создан Совет по профилактике наркоправонарушений при МВД РК. В его составе 19 активистов, в том числе рекордсмен Сергей Цырульников, член коллегии адвокатов Астаны Абзал Бекбосынов; журналист Динара Сатжан, режиссёр Ринат Балгабаев, певец Шокан Маратулы.

Советы имеют право запрашивать информацию, необходимую для выполнения своих функций, а также вносить предложения для улучшения деятельности органов, при которых создаются.

Эти образования играют важную роль в том, чтобы госструктуры работали максимально прозрачно и были подотчётны обществу, а также в учёте мнения граждан при принятии решений.

Электронные петиции и платформы

Граждане Казахстана также могут инициировать обсуждение законодательных инициатив через e-Otinish и платформу электронных петиций.

В Казахстане механизм подачи и рассмотрения петиций граждан законодательно закреплён в 2023 году. Обращения граждан, набравшие более 50 000 голосов, подлежат обязательному рассмотрению на республиканском уровне в правительстве.

Широко известна также платформа "Открытые НПА". Это официальный портал правительства Казахстана, предназначенный для публичного обсуждения проектов нормативных правовых актов.

Основные цели платформы: обеспечение прозрачности законодательного процесса; привлечение граждан и организаций к обсуждению проектов законов и постановлений; сбор предложений и замечаний от общественности; улучшение качества принимаемых НПА.

На платформе государственные органы публикуют проекты законов, постановлений и других актов. Затем происходит общественное обсуждение – граждане, юристы, эксперты, бизнес могут оставлять комментарии и предлагать изменения. После идёт учёт предложений – разработчики НПА рассматривают отзывы и могут вносить корректировки в проекты. Итог - принятие решений. После обсуждения документ дорабатывается и направляется на дальнейшее утверждение.

Таким образом обсуждаются законы, постановления правительства, приказы министерств, решения местных исполнительных органов.

Как принять участие?

Любой гражданин Казахстана может: зайти на сайт legalacts.egov.kz, ознакомиться с опубликованными документами, оставить комментарий или предложение.

В 2022 году на платформе проходило обсуждение поправок в Конституцию перед проведением референдума.

В 2023–2024 годах активно обсуждались проекты законов о цифровой экономике, здравоохранении и экологии.

"Открытые НПА" – это важный инструмент вовлечения граждан в процесс законотворчества и повышения открытости госуправления в Казахстане.

Общественные слушания

Важные решения, касающиеся строительства, экологии, инфраструктуры, обсуждаются на публичных слушаниях.

Например, перед запуском крупных промышленных объектов проводятся слушания по экологическим вопросам.

В августе 2024 года в 20 городах Казахстана, включая Алматы, Караганду, Туркестан, Шымкент, Актобе, Атырау, Актау, Уральск, Усть-Каменогорск, Семей и Талдыкорган, прошли публичные слушания по вопросу строительства АЭС. Заключительное обсуждение состоялось 20 августа 2024 года в Астане. Эти слушания были частью подготовки к референдуму по вопросу строительства атомной электростанции в Казахстане, который прошел 6 октября.

25 июля 2024 года АО "KEGOC" провело публичные слушания, на которых представили отчёт об исполнении утверждённой тарифной сметы, инвестиционной программы, а также о соблюдении показателей качества и надёжности регулируемых услуг по итогам первого полугодия 2024 года.

Также в 2024 году в Карагандинской области прошли общественные слушания по плану разведки твердых полезных ископаемых. Обсуждались возможные воздействия геологоразведочных работ на окружающую среду и меры по их минимизации.

В Астане состоялись публичные слушания в формате видеоконференции, организованные Управлением архитектуры, градостроительства и земельных отношений города. Обсуждались проекты детальной планировки и другие вопросы, связанные с развитием городской инфраструктуры.

Эти мероприятия свидетельствуют об активном участии граждан и организаций в обсуждении и принятии решений по ключевым вопросам развития страны.

Гражданский активизм и НПО

В Казахстане действует более 22 000 НПО, работающих в сферах прав человека, экологии, социальной политики.

НПО активно участвуют в разработке госпрограмм, мониторинге госорганов, защите прав граждан.

Например, после трагического случая с Салтанат Нукеновой общественность и НПО направляли обращения с просьбой пересмотреть законопроект о защите прав женщин и безопасности детей. В результате более пяти тысяч человек поддержали инициативу, что привело к принятию соответствующего закона.

Обращения и жалобы граждан

Казахстанцы могут подавать жалобы и запросы в госорганы через систему e-Otinish и другие онлайн-платформы.

На сайтах госорганов принимают электронные обращения. Кроме того, каждый гражданин имеет право на личный прием у должностных лиц в госорганах - акимов, министров и их заместителей, начальников управлений и департаментов.

Например, заведующий отделом по контролю за рассмотрением обращений в Админитсрации президента РК принимает каждую последнюю пятницу месяца.

Таким образом, участие граждан в госуправлении становится более доступным благодаря цифровым технологиям, общественным институтам и реформам в сфере демократии.

Все перечисленные инициативы демонстрируют стремление Казахстана к расширению участия граждан в принятии государственных решений, укреплению демократических институтов и повышению прозрачности управления.