Свыше 120 активных женщин со всего Казахстана собрались для участия в обучающих курсах по женскому политическому лидерству проекта "Tomiris" Женского крыла партии "AMANAT". Сегодня, 7 марта, они встретились со Спикером Мажилиса, Председателем партии Ерланом Кошановым.

Открывая встречу, Ерлан Кошанов поздравил собравшихся с наступающим праздником – Международным женским днем 8 марта. Он отметил, что благодаря масштабным политическим реформам Президента Касым-Жомарта Кемелевича Токаева в стране на качественно новом уровне решаются вопросы по обеспечению гендерного равенства и укреплению семейных ценностей.

"Как сказал Глава государства на II республиканском форуме депутатов маслихатов, число женщин в органах представительной власти выросло, а инициативы женщин в самых разных сферах получают всестороннюю поддержку государства. Женщины составляют порядка 60% членов партии. И сегодня во многом благодаря активному участию женщин, партия "AMANAT", несмотря на новые политические реалии, продолжает укреплять свои позиции. Наше Женское крыло – стало настоящим мостом между партией и женским сообществом, гарантирующим, что голос каждой активной женщины будет услышан, а её идеи реализованы. Более того, Женское крыло вносит разнообразие и глубину в общественно-политические дискуссии на всех уровнях", – сказал он.

Ерлан Кошанов также отметил, что члены Женского крыла партии "AMANAT" активно включились в законотворческую работу. Так, их предложения были учтены при разработке закона по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей. Этот закон заработал в полную силу, сегодня уголовные преступления в этой сфере существенно сократились, на треть снизилось количество сообщений о бытовом насилии, по всей стране открыты 69 кризисных центров и приюты. Кроме того, от Женского крыла поступили дельные поправки к проекту закона о психологической деятельности, рассматриваемому сейчас депутатами.

Председатель партии обратил внимание на важность ужесточения законодательства за нарушения прав женщин. В последнее время, прикрываясь традицией "кражи невест", молодые люди стали нарушать права молодых девушек и против воли заставлять вступать в брак. На эту проблему обратил внимание Глава государства на заседании Национального курултая в Атырау. Поэтому депутаты инициировали нормы о введении уголовной ответственности "за принуждение к вступлению в брак". И здесь мажилисмены также ждут предложения от Женского крыла.

Спикер Мажилиса также обозначил ряд новых задач, стоящих перед Женским крылом. Так, необходимо расширять проект "Tomiris", сосредоточив внимание на подготовке молодых лидеров начиная со студенческой скамьи. Для этого надо наладить сотрудничество с вузами, обратив особое внимание на потенциал политологических и социальных специальностей. Также нужно активнее вовлекать участниц проекта в аналитическую работу и усилить поддержку женского предпринимательства.

Ерлан Кошанов подчеркнул важность создания широких возможностей для трудоустройства и самореализации женщин, формирования культуры активного участия женщин в экономике, политике и других сферах.

На мероприятии также выступили Председатель Конституционного Суда Эльвира Азимова, Министр культуры и информации, Председатель Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте Аида Балаева, директор представительства Фонда имени К. Аденауэра в Казахстане Виктор Франк.

Далее участницы из регионов рассказали о своих проектах и озвучили предложения по развитию женского лидерства. Так, руководитель фракции партии "AMANAT" в маслихате Актюбинской области Кульпаршин Айдарханова рассказала о проекте "ДЕМ", помогающем сельской молодежи раскрыть свой потенциал и открыть собственное дело. Председатель Альянса женских сил Жамбылской области Амина Кайназарова предложила ввести налоговые льготы на срок от 3 до 5 лет для женщин, начинающих бизнес. Аким Камыскалинского сельского округа Атырауской области Рафигат Тажиденова предложила упростить процедуру выделения земли для предпринимательской деятельности и преобразования пустующих домов в коммерческие объекты. Директор фонда "IteachMe" Захира Бегалиева акцентировала внимание на том, что цифровизация открывает много возможностей перед маломобильными людьми, и они могут работать из дома. Художественный руководитель ансамбля "Sensitive" из Петропавловска Ольга Ростовщикова рассказала о проектах по социализации глухих и слабослышащих детей. А бывшая госслужащая с 30-летним стажем из Восточно-Казахстанской области Галина Пахомова поделилась своим профессиональным опытом работы с людьми и достижения результатов в сложных проектах.