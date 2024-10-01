"Голос каждого важен" - в ЦИК рассказали о подготовке ко дню голосования на референдуме

В Центральной комиссии референдума заслушаны отчёты участковых комиссий о ходе подготовки ко дню голосования, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"В соответствии с нормами Конституционного закона о референдуме участковые комиссии уведомляют граждан о дате, времени, месте и порядке голосования не позднее, чем за 10 дней до дня голосования, то есть не позднее 26 сентября. Эта работа проведена. В этой кампании мы уделяем особое внимание приглашению каждого из граждан, имеющих право голоса, на референдум индивидуально, учитывая, что голос каждого важен", - сказал председатель комиссии Нурлан Абдиров.

Он добавил, что ЦКР разработана единая модель созыва. Специальный призыв голосующих граждан на референдум, как отметил Абдиров, это обязанность непосредственно членов участковых комиссий референдума.

К примеру, в Астане заполнены 253 тысячи экземпляров персонального приглашения в едином установленном формате. В городе 906 тысяч граждан, имеющих право участвовать в голосовании.

"Кроме того, 40 тысяч экземпляров информационных плакатов с адресами, номерами телефонов участков размещены в подъездах 24 528 многоэтажных домов и у 15 472 частных домов и коттеджей. Все участковые комиссии работают без выходных. На участках граждане могут ознакомиться со списками тех, кто имеет право голосовать в республиканском референдуме. Комиссия при необходимости рассматривает созаявления об ошибках и неточностях в списках, решается вопросы о внесении в них изменений", - сказал председатель территориальной комиссии Астаны Бейсембай Жумабеков, отметив, что все участки в столице к референдуму готовы.

Ранее в ЦКР сообщили, что на референдум аккредитованы 177 иностранных наблюдателей из 30 стран.