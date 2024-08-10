Голос Димаша Кудайбергена зазвучал на Олимпиаде в Париже

На Летних Олимпийских играх, проходящих сейчас в Париже, болгарская спортсменка по художественной гимнастике Боряна Калейн выступает в упражнении с булавами под композицию "SOS d’un terrien en distresse" в исполнении Димаша Кудайбергена, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на официальный сайт певца.

Многократная чемпионка Болгарии, неоднократный призёр и победитель чемпионатов Европы Боряна Калейн представляет на Олимпийских играх во Франции свою программу под инновационное музыкальное сопровождение: все четыре упражнения компилированы в одну сюжетную линию – финал одного является началом другого. Каждый номер – фрагмент жизненной истории Боряны, рассказ о победах и трудностях, пройденных на большом спортивном пути.

Программа всёх четырех упражнений проходит как единая история – финальная поза каждого упражнения является начальной позой следующего, а последний аккорд музыки одного номера органично начинает следующее выступление. Программа упражнения с булавами повествует о неизбежных неудачах и сложностях на пути каждого спортсмена, о сомнениях, переживаниях, которые преодолеваются силой духа, решимостью и верой.

Внутренние сражения, показанные Боряной, замечательно перекликаются с музыкой, словами и голосом Димаша. В произведении "SOS d’un terrien en distresse" человек как будто ищет ответ на вопросы – стоит ли усилий то, что я делаю, добьюсь ли я успеха в своей борьбе. Выбранная композиция, наполненная силой и стремлением, замечательно отражает все трудности и сомнения, которые спортсмен преодолевает в своей карьере.