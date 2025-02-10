"Голос Азербайджана": Казахстанка покоряет международное шоу
Она вошла в команду победителя Евровидения.
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19-летняя Санат Асуат из Атырау, на стартовавшем накануне проекте "Голос Азербайджана – 2025" развернула троих членов жюри из четырех, передаёт BaigeNews.kz.
Девушка уверена, ее успех – знак свыше.
"Заявку я отправила перед тем как в нашей семье случилось большое горе: ответ пришел как раз в момент, когда мы потеряли дедушку. Участие в таком проекте – это мечта моего детства и я совсем не ожидала, что пройду с первого раза. Я поняла, что это знак от моего дедушки, что он меня поддерживает и что все будет хорошо, поэтому, когда я узнала, что успешно прошла отбор, без сомнения дала подтверждение на участие", - делится Санат.
В то же время участие в "Голос Азербайджана – 2025" для певицы очень волнительно.
"Во взрослой категории Санат участвует впервые. Это другие ощущения, нежели в детских конкурсах, здесь предстоит показать себя наравне с профессионалами, со зрелыми артистами. Для начинающей певицы, это огромный опыт", - отмечает мама Санат Жаннат Сангалиева.
А между тем казахстанская конкурсантка наставником выбрала победителя конкурса песни "Евровидение-2011" Эльдара Гасымова.
Четвертый сезон шоу "Голос Азербайджана – 2025" транслируется в эфире Общественного телевидения (ITV). В составе жюри народная артистка Азербайджана Ройя Айхан, народная артистка Зульфия Ханбабаева, а также популярные исполнители Эльдар Гасымов и Мурад Ариф. Помимо азербайджанских конкурсантов, в проекте принимают участие представители Грузии и Турции.
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