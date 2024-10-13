Гололёд в Карагандинской области: произошли 22 ДТП, пешеход погиб
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22 дорожно-транспортных происшествия зарегистрировано за сутки в Карагандинской области. Аварии произошли из-за резкого ухудшения погоды и нарушения ПДД. Один пешеход погиб, два человека получили различные травмы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на департамент полиции региона.
12 октября около 19:00 на улице Липецкая 53-летний водитель маршрутного автобуса в условиях гололёда совершил наезд на 56-летнего пешехода. Пострадавший был срочно доставлен в больницу, где, несмотря на усилия врачей, скончался от полученных травм.
В Шахтинске и Темиртау также произошли дорожно-транспортные происшествия, в результате которых два человека были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.
Остальные 19 ДТП, зарегистрированные в течение суток, обошлись без жертв и пострадавших.
Департамент полиции Карагандинской области настоятельно призывает всех участников дорожного движения строго соблюдать правила и учитывать погодные условия.
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