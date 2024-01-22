Гололёд, туман и метели придут на большую часть Казахстана

На западе Казахстана ожидается морозная погода без осадков, а на остальную часть республики придут осадки в виде дождя и снега, гололед, туман и усиление ветра с метелью, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

"В предстоящие трое суток вся западная половина республики будет находиться под влиянием Западного антициклона, где ожидается морозная погода без осадков, а на остальные районы страны будет оказывать свое влияние Южный циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы, с которыми придут осадки в виде дождя и снега, ожидаются гололед, туман и усиление ветра с метелью", - сообщили синоптики.

Отмечается, что температура воздуха ночью на западе страны понизится до 22-30 градусов мороза, на северо-западе - до 20-30 градусов ниже ноля, на севере, в центре и востоке - до 7-18 градусов со знаком минус, на юге - от пяти градусов мороза до пяти градусов тепла, на юго-востоке - до 0-10 градусов со знаком минус.