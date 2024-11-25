Гололёд и усиление ветра до 28 м/с ожидаются в Казахстане
Резких изменений температуры воздуха не ожидается.
Сегодня, 13:35
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Сегодня, 13:35Сегодня, 13:35
154Фото: krsk.aif.ru
На большей части территории Казахстана в ближайшие трое суток погоду будет определять обширный антициклон, в связи с этим ожидается погода преимущественно без осадков, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".
Лишь на западе, юго-западе и в горных районах юга, 28 ноября днем на севере и в центре страны с прохождением атмосферных фронтальных разделов прогнозируются осадки (дождь, снег) и гололёд.
"По республике ожидаются туманы и усиление ветра 15-20 м/с, на юге страны порывы до 23-28 м/с", - проинформировали синоптики.
Также они сообщили, что в стране резких изменений в температурном фоне не ожидается.
Ранее стало известно, какая будет погода этой зимой в Казахстане.