Гололёд и усиление ветра до 28 м/с ожидаются в Казахстане

На большей части территории Казахстана в ближайшие трое суток погоду будет определять обширный антициклон, в связи с этим ожидается погода преимущественно без осадков, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

Лишь на западе, юго-западе и в горных районах юга, 28 ноября днем на севере и в центре страны с прохождением атмосферных фронтальных разделов прогнозируются осадки (дождь, снег) и гололёд.

"По республике ожидаются туманы и усиление ветра 15-20 м/с, на юге страны порывы до 23-28 м/с", - проинформировали синоптики.

Также они сообщили, что в стране резких изменений в температурном фоне не ожидается.

Ранее стало известно, какая будет погода этой зимой в Казахстане.