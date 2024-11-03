Гололёд и туман: штормовое предупреждение объявлено в Астане и большинстве регионов

По прогнозам "Казгидромета", на большей части территории страны пройдут осадки: дождь и снег, лишь на юго-востоке, востоке страны сохраняется погода без осадков. По республике прогнозируются туманы, усиление ветра, на западе, северо-западе, севере, гололёд, передаёт BaigeNews.kz.

Штормовое предупреждение объявлено в столице и большинстве регионов.

В Астане 4 ноября ночью и утром ожидается юго-западный с переходом на северо-западный ветер 15-20 м/с. Днем на дорогах ожидается гололедица.

Ночью и утром на севере, востоке Карагандинской области ожидается туман. Ветер южный, юго-восточный на западе, севере, востоке области порывы 15-20. В Караганде ветер южный, юго-восточный порывы 15-20 м/с.

В области Улытау ожидается ветер юго-западный с переходом на северо-западный, на востоке области порывы 15-20 м/с.

Ночью и утром в горных районах Жамбылской области ожидается туман. Ветер юго-западный на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области утром и днем 15-20, порывы 25 м/с. В Тараз ветер юго-западный днем порывы 15-20 м/с.

Ночью и утром на севере Актюбинской области и Актобе ожидается туман.

Днём на западе, севере, востоке Северо-Казахстанской области ожидается ветер юго-западный порывы 15-20 м/с. В Петропавловске днем ожидается ветер юго-западный порывы 15-20 м/с.

В области Жетысу ожидается ветер юго-восточный в районе Алакольских озер порывы 15-20 м/с

Днем в Западно-Казахстанской области на западе, севере, востоке ожидается гололед. Ночью и утром на севере, востоке области ожидается туман. Ветер северо-западный, западный на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с. В Уральске днем ожидается гололед. Ночью и утром ожидается туман. Ветер северо-западный, западный порывы 18 м/с.

В конце дня в горных районах Туркестанской области ожидаются сильный дождь, туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный утром и днем на севере, западе, в горных и предгорных районах области 15-20, на горных перевалах области порывы 23 м/с. В Шымкенте ожидается ветер юго-западный с переходом на северо-западный днем порывы 15-20 м/с. В Туркестане ожидается ветер юго-западный с переходом на северо-западный днем порывы 15-20 м/с.

Ночью и утром на северо-востоке Мангистауской области ожидается туман. Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный ночью на западе, юге, в центре области порывы 15-20 м/с. В Актау ожидается ветер северо-западный с переходом на юго-восточный ночью порывы 15-18 м/с.

На юге, востоке Костанайской области ожидается гололед. Ночью и утром на юге области туман. Ветер юго-западный днем на севере области порывы 15-20 м/с.

Днём на юге, востоке Акмолинской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег). На севере, западе, юге области ожидаются гололед, туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. В Кокшетау ночью и утром ожидается туман. На дорогах гололедица.

На севере Кызылординской области ожидается туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный на западе, в центре области 15-20 м/с.

Ночью и утром на востоке области Абай ожидается туман. Ветер юго-восточный, южный на западе, севере, в центре области 15-20, днем порывы 23 м/с. В Семее ожидается ветер юго-восточный, южный утром и днем порывы 15-20 м/с.

Ночью и утром на севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидается туман. Ветер восточный, юго-восточный на западе, севере, в центре области 15-20, днем порывы 23 м/с. В Усть-Каменогорске ожидается ветер юго-восточный днем порывы 15-20 м/с.