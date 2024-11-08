Гололёд и туман: штормовое предупреждение объявили в Алматы
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Алматинский Департамент по ЧС на основании штормового предупреждения РГП "Казгидромет" от 8 ноября №6 информирует: 8 ноября и 9 ноября (в субботу), ночью и утром в ггороде ожидаются туман и гололёд, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС.
Автовладельцев и пешеходов призывают быть предельно осторожными и внимательными на дорогах в условиях гололедицы.
Чтобы уменьшить вероятность падения, необходимо соблюдать следующие правила поведения при гололеде:
- помните о том, что управляемость автомобилем при снегопаде и гололедице резко ухудшается и может привести к потере контроля водителя над машиной и, как результат, наезд на пешеходов;
- переходить улицы следует в установленных правилами дорожного движения местах;
- будьте внимательны, особенно при переходе через проезжую часть, не отвлекайтесь на посторонние дела (разговоры по мобильному телефону и др.);
- всегда смотрите перед собой и под ноги;
Следует обратить внимание на правильный выбор обуви. Обувь должна быть на ровной подошве, выполненной из нескользящего материала с нанесением рифлёного узора.
"Не держите руки в карманах, это позволит вам удержать равновесие на гололеде. Помните, что тротуары, остановки городского транспорта, ступеньки при входе в магазины, даже крыльцо собственного дома – это места, где чаще всего падают люди", - предостерегли в ДЧС.