  • 8 Ноября, 19:22
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Гололёд и туман: штормовое предупреждение объявили в Алматы

Сегодня, 18:44
АВТОР
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uznt42.ru Сегодня, 18:44
Сегодня, 18:44
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Фото: uznt42.ru

Алматинский Департамент по ЧС на основании штормового предупреждения РГП "Казгидромет" от 8 ноября №6 информирует: 8 ноября и 9 ноября (в субботу),  ночью и утром в ггороде ожидаются туман и гололёд, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС.

Автовладельцев и пешеходов призывают быть предельно осторожными и внимательными на дорогах в условиях гололедицы.

Чтобы уменьшить вероятность падения, необходимо соблюдать следующие правила поведения при гололеде:

  • помните о том, что управляемость автомобилем при снегопаде и гололедице резко ухудшается и может привести к потере контроля водителя над машиной и, как результат, наезд на пешеходов;
  • переходить улицы следует в установленных правилами дорожного движения местах;
  • будьте внимательны, особенно при переходе через проезжую часть, не отвлекайтесь на посторонние дела (разговоры по мобильному телефону и др.);
  • всегда смотрите перед собой и под ноги;

Следует обратить внимание на правильный выбор обуви. Обувь должна быть на ровной подошве, выполненной из нескользящего материала с нанесением рифлёного узора.

"Не держите руки в карманах, это позволит вам удержать равновесие на гололеде. Помните, что тротуары, остановки городского транспорта, ступеньки при входе в магазины, даже крыльцо собственного дома – это места, где чаще всего падают люди", - предостерегли в ДЧС.

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