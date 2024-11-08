Гололёд и туман: штормовое предупреждение объявили в Алматы

Алматинский Департамент по ЧС на основании штормового предупреждения РГП "Казгидромет" от 8 ноября №6 информирует: 8 ноября и 9 ноября (в субботу), ночью и утром в ггороде ожидаются туман и гололёд, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС.

Автовладельцев и пешеходов призывают быть предельно осторожными и внимательными на дорогах в условиях гололедицы.

Чтобы уменьшить вероятность падения, необходимо соблюдать следующие правила поведения при гололеде:

помните о том, что управляемость автомобилем при снегопаде и гололедице резко ухудшается и может привести к потере контроля водителя над машиной и, как результат, наезд на пешеходов;

переходить улицы следует в установленных правилами дорожного движения местах;

будьте внимательны, особенно при переходе через проезжую часть, не отвлекайтесь на посторонние дела (разговоры по мобильному телефону и др.);

всегда смотрите перед собой и под ноги;

Следует обратить внимание на правильный выбор обуви. Обувь должна быть на ровной подошве, выполненной из нескользящего материала с нанесением рифлёного узора.