Гололёд и снег с дождём обещают синоптики в Казахстане
Об этом говорится в прогнозе погоды по Казахстану на ближайшие трое суток.
Сегодня, 12:59
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 12:59Сегодня, 12:59
184Фото: thescottishsun.co.uk
Синоптики сообщили, что на большей части Казахстана ожидается неустойчивый характер погоды, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Казгидромет".
"В середине недели ― осадки (дождь, снег), гололёд, туман и усиление ветра в южной части запада республики, а к концу месяца уже на большей части страны. При этом сильные осадки прогнозируются в горных районах юга Казахстана", - отмечено в прогнозе.
Существенных изменений в температурном фоне не ожидается, добавили синоптики.
Ранее мы писали о том, какая погода ожидается наступающей зимой.
Самое читаемое
- Бизнесмены Шымкента в десятки раз занизили стоимость своих объектов
- Десятки незаконно построенных зданий хотят снести в Алматинской области
- Более тысячи пассажирских вагонов планирует закупить Минтранспорта Казахстана
- Полиция арестовала предполагаемых убийц раввина в ОАЭ
- Бизнес по-казахски или борьба с пробками: кому выгодны платные парковки в Астане