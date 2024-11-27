  • 27 Ноября, 14:17
  • BAIGENEWS

Гололёд и снег с дождём обещают синоптики в Казахстане

Об этом говорится в прогнозе погоды по Казахстану на ближайшие трое суток.

Сегодня, 12:59
АВТОР
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thescottishsun.co.uk Сегодня, 12:59
Сегодня, 12:59
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Фото: thescottishsun.co.uk

Синоптики сообщили, что на большей части Казахстана ожидается неустойчивый характер погоды, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Казгидромет".

"В середине недели осадки (дождь, снег), гололёд, туман и усиление ветра в южной части запада республики, а к концу месяца уже на большей части страны. При этом сильные осадки прогнозируются в горных районах юга Казахстана", - отмечено в прогнозе.

Существенных изменений в температурном фоне не ожидается, добавили синоптики.

Ранее мы писали о том, какая погода ожидается наступающей зимой.

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