Гололёд и метель: погода в Казахстане на три дня

Неустойчивый характер погоды прогнозируют синоптики в ближайшие три дня в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Казгидромет.

"В ближайшие трое суток, под влиянием атмосферных фронтальных разделов, на большей части Казахстана ожидается неустойчивый характер погоды, пройдут осадки в виде дождя и снега, на юге страны – дождь, а также усилится ветер, прогнозируется гололед, туман, на севере республики 30 октября – низовая метель", - сообщили синоптики.

Что же касается температурного фона столбики термометров на западе, северо-западе и в центре страны днём достигнут отметки 3-15 тепла, на юго-западе 12-20 тепла, на севере и востоке 2 мороза-8 тепла, на юге и юго-востоке 12-25 тепла.