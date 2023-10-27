Гололёд и метель: погода в Казахстане на три дня
Вчера, 13:00
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Вчера, 13:00Вчера, 13:00
375Фото: Baigenews.kz
Неустойчивый характер погоды прогнозируют синоптики в ближайшие три дня в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Казгидромет.
"В ближайшие трое суток, под влиянием атмосферных фронтальных разделов, на большей части Казахстана ожидается неустойчивый характер погоды, пройдут осадки в виде дождя и снега, на юге страны – дождь, а также усилится ветер, прогнозируется гололед, туман, на севере республики 30 октября – низовая метель", - сообщили синоптики.
Что же касается температурного фона столбики термометров на западе, северо-западе и в центре страны днём достигнут отметки 3-15 тепла, на юго-западе 12-20 тепла, на севере и востоке 2 мороза-8 тепла, на юге и юго-востоке 12-25 тепла.
Самое читаемое
- Анкара разрывает энергосотрудничество с Израилем
- Появились новые шокирующие подробности трагедии в Петропавловске
- Никаких Саке-Баке не будет: в Костанае прошли слушания по будущей АЭС
- Двойная переплата, качество, утильсбор– что пугает желающих купить авто казахстанцев
- Комфортная школа на берегу Иртыша: судоремонтный завод под угрозой закрытия в Павлодаре