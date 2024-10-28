Гололед, туман, усиление ветра: прогноз погоды в Казахстане
Сегодня, 12:35
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Сегодня, 12:35Сегодня, 12:35
266Фото: ДЧС СКО
В ближайшие трое суток на большей части Казахстана, под влиянием Атлантического циклона, сохраняется неустойчивая погода, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на РГП "Казигдромет".
"Прогнозируются осадки (дождь, снег), гололед и туман. 30 октября на западе республики ожидаются сильные дожди, также ожидается усиление ветра", - говорится в сообщении.
В температурном режиме существенных изменений не прогнозируется.
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