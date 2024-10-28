Гололед, туман, усиление ветра: прогноз погоды в Казахстане

В ближайшие трое суток на большей части Казахстана, под влиянием Атлантического циклона, сохраняется неустойчивая погода, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на РГП "Казигдромет".

"Прогнозируются осадки (дождь, снег), гололед и туман. 30 октября на западе республики ожидаются сильные дожди, также ожидается усиление ветра", - говорится в сообщении.

В температурном режиме существенных изменений не прогнозируется.