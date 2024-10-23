Гололед, туман и дожди: объявлен прогноз погоды в Казахстане на три дня

На большей части Казахстана в ближайшие трое суток под влиянием циклона сохранится неустойчивая погода. Прогнозируются осадки ― дождь и снег, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

"24 октября на юго-востоке республики ожидаются сильные дожди, в горных районах сильные осадки (дождь, снег). По республике ожидаются усиление ветра, туман и гололедные явления", ― сообщили синоптики.

Кроме того, в "Казгидромете" рассказали, что в температурном режиме существенных изменений не ожидается.