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Гололед, туман и дожди: объявлен прогноз погоды в Казахстане на три дня

Сегодня, 12:05
АВТОР
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pixabay.com Сегодня, 12:05
Сегодня, 12:05
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Фото: pixabay.com

На большей части Казахстана в ближайшие трое суток под влиянием циклона сохранится неустойчивая погода. Прогнозируются осадки ― дождь и снег, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

"24 октября на юго-востоке республики ожидаются сильные дожди, в горных районах сильные осадки (дождь, снег). По республике ожидаются усиление ветра, туман и гололедные явления", ― сообщили синоптики.

Кроме того, в "Казгидромете" рассказали, что в температурном режиме существенных изменений не ожидается.

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