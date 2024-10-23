Гололед, туман и дожди: объявлен прогноз погоды в Казахстане на три дня
Сегодня, 12:05
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 12:05Сегодня, 12:05
88Фото: pixabay.com
На большей части Казахстана в ближайшие трое суток под влиянием циклона сохранится неустойчивая погода. Прогнозируются осадки ― дождь и снег, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".
"24 октября на юго-востоке республики ожидаются сильные дожди, в горных районах сильные осадки (дождь, снег). По республике ожидаются усиление ветра, туман и гололедные явления", ― сообщили синоптики.
Кроме того, в "Казгидромете" рассказали, что в температурном режиме существенных изменений не ожидается.
Самое читаемое
- Впервые в истории Казахстана сразу два учителя получили звание "Қазақстанның Еңбек Ері"
- "Барыс" за полминуты до конца матча вырвал сенсационную победу у минского "Динамо"
- Права сельских работников грубо нарушались в СКО
- Скончалась мать Кайрата Сатыбалды и Самата Абиша Светлана Назарбаева
- Сын Турлыханова проведет остаток срока в колонии