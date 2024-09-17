Голого бегуна арестовали в Алтае

В суде района Алтай рассмотрели дело об административном правонарушении в отношении мужчины, бегавшего голым перед Домом культуры, передаёт BaigeNews.kz.

В июле в отдел полиции поступило сообщение от прохожего о том, в городе Алтай перед Домом культуры и спорта бегает обнажённый мужчина. Установлен и задержан гражданин Ч.

В судебном заседании мужчина вину признал и в содеянном раскаялся.

Постановлением суда Ч. признан виновным в совершении административного правонарушения, на него наложено взыскание в виде административного ареста сроком на 15 суток.