Голого бегуна арестовали в Алтае
Сегодня, 21:03
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Сегодня, 21:03Сегодня, 21:03
94Фото: baigenews.kz
В суде района Алтай рассмотрели дело об административном правонарушении в отношении мужчины, бегавшего голым перед Домом культуры, передаёт BaigeNews.kz.
В июле в отдел полиции поступило сообщение от прохожего о том, в городе Алтай перед Домом культуры и спорта бегает обнажённый мужчина. Установлен и задержан гражданин Ч.
В судебном заседании мужчина вину признал и в содеянном раскаялся.
Постановлением суда Ч. признан виновным в совершении административного правонарушения, на него наложено взыскание в виде административного ареста сроком на 15 суток.
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