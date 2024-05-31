Голод, вши и туберкулез: историки вспомнили об ужасах Карлага

Этим летом исполнится шестьдесят пять лет с момента закрытия одного из самых крупных и известных исправительно-трудовых лагерей СССР – Карлага. Он функционировал с 1931 по 1959 годы и за это время через жернова жестокой тюремной системы прошли свыше миллиона человек. В День памяти жертв политических репрессий и голода эксперты и историки делятся с корреспондентом BaigeNews.kz ужасами, что пришлось испытать узникам карагандинской лагерной системы.

Изучением истории лагерей Казахстан стал заниматься с первых лет независимости. Профессор Зауреш Сактаганова рассказывает, что лагерная система на наших территориях стала формироваться буквально с первых лет советской власти. ГУЛАГ был создан в 30-м году, но до него в 1920-м, возникло четыре концентрационных лагеря в трех губерниях. О них сохранились достаточно скудные архивные данные.

Несмотря на десятки фундаментальных научных работ, рассказывает историк, точное количество лагерей было неизвестно. Назывались разные цифры – 11, 25 или 26. Рабочие группы при государственной комиссии по реабилитации жертв политических репрессий установили, что в Казахстане за время работы ГУЛАГа было 22 подобных учреждения. Хотя и эта цифра в будущем может быть уточнена.

Раньше, вспоминает Зауреш Сактаганова, существовал специальный фонд 16 - Карагандинского исправительно-трудового лагеря. Основной пакет документов содержался в архиве управления Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры. Доступ к нему имели не многие, однако ей удалось поработать с уникальными артефактами времени, получив допуск секретности.

"Документы там находились в плачевном состоянии. Часть была поражена грибком, часть обветшала. Они не были описаны, потому что в этом управлении отсутствовал архивист. Бумага находилась в связках, но хотя бы сконцентрирована в одном месте. Через Карлаг прошло огромное число людей. В архиве имелась картотека, включавшая в себя почти 900 тысяч карточек с именами. Находилось более 127 тысяч личных дел заключенных. Причем в лагере содержались осужденные по разным статьям. И уголовники, и так называемые "политические" заключенные. То есть, те, кто сидел за контрреволюционные преступления по 58-1 статье", - делится впечатлениями профессор.

Количество политических заключенных менялось в зависимости от характера репрессий, продолжила Зауреш Сактаганова. В 1938-м, к примеру, в самый разгар Большого террора эта цфира увеличилась вдвое: с 23 почти до 40% заключенных. Среди обвинений были статьи за "шпионаж", "диверсии", "антисоветская пропаганда" и так далее.

Больших секретов по работе системы ГУЛАГА сегодня нет, рассказывает доктор исторических наук Еркин Абиль. На эту тему снято много документальных фильмов и написан не один десяток книг. По современным международным нормам условия содержания в лагерях трактовались бы как пытки, считает эксперт.

"Конечно же, условия содержания в системе лагерей были жесткими. Даже можно сказать жестокими. Особенно ярко это проявилось в период создания этой системы в конце 20-х – начале 30-х годов. Периодически мы видим то ужесточение, то смягчение условий содержания заключенных. Это было связано с общей политикой репрессий и с количеством репрессированных", - говорит Еркин Абиль.

В СССР было несколько волн репрессий, вспоминает историк. Первая, по-настоящему большая, произошла в конце 20-х, затем была еще одна в 37-38-х годах и в конце 40-х. Помимо этого еще существовали и отдельные процессы, в частности в конце 30-х годов связанные с репрессиями командиров красной армии, а в конце 40-х дела возбудили против врачей.

"Обычно когда происходило увеличение числа репрессированных, условия сильно ужесточались. В целом существовали определённые нормативы по питанию и содержанию осужденных. Они утверждались ГУЛАГОМ. Мы понимаем, и в архивных материалах видим, что на местах нормы соблюдались крайне редко. Если в деталях, чаще всего это жилища барачного типа, без особых удобств. Плохое продовольственное обеспечение и обмундирование. В частности могу сказать, что по 30-м годам в месяц на человека были установлены такие нормы: 1 килограмм 200 граммов серого хлеба, 6 килограммов рыбы и 3 килограмма растительного масла. Мясо и овощи не предполагались. Были так называемые сушеные овощи, то есть определённые смеси", - рассказывает историк.

Это подтверждает и высокая смертность. Причем именно от болезней, дистрофии, к примеру, добавляет эксперт. В лагерях царил голод. Часто нормы питания не соблюдались из-за больших расстояний. Продукты не завозились регулярно, поэтому во многих местах старались создать нечто наподобие подобных хозяйств. Разнообразить ассортимент пищи, таким образом, пытались ни сколько для заключенных, столько для работников лагеря.

"Нужно отдать должное, что работники Карлага не приукрашивали действительность. В разных отчетах там пишут о тяжелейших условиях жизни заключенных: про полуразвалившиеся бараки, низкие температуры, грубые нарушения по санитарно-бытовым условиям. Группы заключенных размещались чрезвычайно скученно. В специальных инструкциях были озвучены нормы и квадраты площади на одного заключенного, но они нарушались. Люди содержались в темном непроветриваемом помещении, уборные не очищались, лечения, как и лекарств не было. Плюс ко всему – повсеместная заклопленность и завшивленность. А есть документы, которые свидетельствуют, что в домах младенца Карлага иногда зимой, где находились дети, температура зимой не превышала и пяти градусов", - говорит Зауреш Сактаганова.

Касательно смертности, Еркин Абиль рассказывает, что цифры разняться в зависимости от года. В самые сложные периоды они могли доходить до 50-70%. Причины почти везде одни: голод и болезни, такие как туберкулез.

"Очень высокая смертность была среди женщин и детей. В систему Карлага попадали беременные женщины, рожали там же. Рядом с Долинкой есть кладбище отдельное, где хоронили новорожденных. "Мамочкино кладбище", так называемое. В дальнейшем детей у осужденных женщин забирали и размещали в системе детских домов. И никаких послаблений для матерей не было", - говорит эксперт.

Не секрет, что осужденных в Карлаге использовали на разного рода стройках. Их руками проложены железные дороги, шоссе, возводились жилые здания в Долинке и Караганде. Людей отправляли в шахты и на сельхоз поля. Интеллигенцию же старались привлечь к работе в специально созданных научных центрах.

"Карлаг был государством в государстве. Сами бараки строились руками заключенных. Там даже собственные газеты издавались, они рассказывали о передовом труде этих людей, несмотря на жуткие условия царившие там. Материалы такой периодики тоже были опубликованы в наших архивных сборниках", - рассказывает Зауреш Сактаганова.

В ходе работы госкомиссии учеными и экспертами проведена большая исследовательская работа более чем в 60 государственных и ведомственных архивах по всей стране. За этот период рассекречено свыше 2,5 миллионов материалов. В результате работы Госкомиссии в рамках действующего законодательства реабилитировано более 311 тысяч жертв политических репрессий.

Работа по изучению архивов продолжается, а значит, вскоре мы узнаем еще много новых фактов описывающих один из самых страшных периодов двадцатого века. Важно узнать историю каждого, кто стал жертвой террора. И еще важнее сделать трагедию прошлого уроком для будущих поколений.