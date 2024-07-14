Голливудский актер Эрик Робертс прилетел в Астану
Сегодня, 02:30
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Сегодня, 02:30Сегодня, 02:30
61Фото: fannyart.club
Известный голливудский актер Эрик Робертс прибыл в Астану по специальному приглашению Ассоциации национальных видов спорта РК. Он принял участие в презентации 5-ых Всемирных игр кочевников, которая прошла в легкоатлетическом комплексе "Qazaqstan" в Астане.
Эрик Энтони Робертс — американский актёр кино и телевидения, номинант на премии "Оскар" и "Золотой глобус". Снялся более чем в 700 фильмах и телесериалах.
С 8 по 13 сентября в городе Астана пройдут международные спортивные соревнования по этническим видам спорта – 5-е Всемирные игры кочевников. Ожидается участие более 2000 участников из 89 стран. На Всемирных играх кочевников в Астане будет разыграно 97 комплектов медалей в 21 виду спорта.
Фото:t.me/worldnomadgames2024
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