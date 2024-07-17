Голливудский актер Мадс Миккельсен обратился к казахстанцам

Организаторы фестиваля Comic Con Astana опубликовали видеообращение звездного хэдлайнера – актера Мадса Миккельсена, где актер подтвердил свое намерение посетить столицу Казахстана в рамках предстоящего мероприятия, передает BaigeNews.kz.

"Буду рад пообщаться, раздать автографы, рассказать байки. Так что, отметьте в календарях: Comic Con Astana, 27-е и 28-е июля. С нетерпением жду встречи с вами", - говорит в видеобращении актер.

Мадс Миккельсен известен широкому зрителю по ролям противоречивых персонажей-антагонистов, которых он играл во всех вышеуказанных проектах.

Среди других важных проектов в фильмографии Миккельсена: криминальная драма "Дилер" и ее сиквел, биографические картины "Коко Шанель и Игорь Стравинский" и "Ван Гог. На пороге вечности", приключенческие экшн-фильмы "Битва титанов" и "Мушкетеры", фантастический блокбастер "Поступь хаоса", триллер о выживании "Затерянные во льдах", драмы "Охота" и "Еще по одной".

За роль Ганнибала Лектера в сериале "Ганнибал" Миккельсен был удостоен премии "Сатурн" как лучший актер на телевидении. В общей сложности, в активе Миккельсена 50 наград на различных кинопремиях и фестивалях.

В мире видеоигр Миккельсен отметился тем, что озвучил и сыграл (методом захвата движения) персонажа Клиффорда Унгера из игры Death Stranding. Также снимался в видеоклипе Рианны.

Напомним, Comic Con Astana – фестиваль, посвященный индустрии комиксов, кинематографа, видеоигр, аниме и иных направлений современной популярной культуры. Мероприятие пройдет в столице Казахстана, г. Астана, с 25 по 28 июля. Место проведения: МВЦ "EXPO".