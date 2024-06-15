Голкипер Мануэль Нойер повторил рекорд в первом матче Евро-2024

14 июня в Берлине матчем между сборными Германии и Шотландии стартовал чемпионат Европы-2024 по футболу, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

В воротах сборной Германии играет Мануэль Нойер. 38-летний голкипер принял участие в восьмом крупном турнире в составе национальной команды — ЧМ-2010, ЧЕ-2012, ЧМ-2014, ЧЕ-2016, ЧМ-2018, ЧЕ-2020, ЧМ-2022 и ЧЕ-2024.

Как сообщает Opta, Нойер стал лишь вторым европейским вратарем, принявшим участие в восьми различных крупных международных турнирах. Первым был итальянец Джанлуиджи Буффон.

Напомним, Чемпионат Европы по футболу стартовал 14 июня, и продлится до 14 июля в Германии. В главном турнире года участвуют 24 команды. В Казахстане Евро покажут каналы "Qazaqstan" и "Qazsport".