Гол казахстанца признали лучшим в квалификации Евро-2024

Топ-10 голов Европейской квалификации сначала определили технические наблюдатели УЕФА, а затем шанс проголосовать получили болельщики.

Технические наблюдатели поставили гол Тагыбергена на восьмое место, но именно он выиграл в голосовании болельщиков.

На втором и третьем местах расположились мячи игроков сборной Албании - Ясира Асани и Кристьяна Аслан