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Гол казахстанца признали лучшим в квалификации Евро-2024

Сегодня, 18:25
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kff.kz Сегодня, 18:25
Сегодня, 18:25
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Фото: kff.kz

Мяч, забитый капитаном сборной Казахстана Асхатом Тагыбергеном в матче с Данией, болельщики признали лучшим голом квалификации Евро-2024, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на официальный сайт УЕФА.

"В голосовании за лучший гол отборочного цикла Евро-2024 победил мяч полузащитника сборной Казахстана Асхата Тагыбергена, сравнявшего счёт в матче с датчанами", - говорится в сообщении.

Топ-10 голов Европейской квалификации сначала определили технические наблюдатели УЕФА, а затем шанс проголосовать получили болельщики.

Технические наблюдатели поставили гол Тагыбергена на восьмое место, но именно он выиграл в голосовании болельщиков.

На втором и третьем местах расположились мячи игроков сборной Албании - Ясира Асани и Кристьяна Аслан

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