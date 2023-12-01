Гол казахстанца признали лучшим в квалификации Евро-2024

Мяч, забитый капитаном сборной Казахстана Асхатом Тагыбергеном в матче с Данией, болельщики признали лучшим голом квалификации Евро-2024, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на официальный сайт УЕФА.
"В голосовании за лучший гол отборочного цикла Евро-2024 победил мяч полузащитника сборной Казахстана Асхата Тагыбергена, сравнявшего счёт в матче с датчанами", - говорится в сообщении.
Топ-10 голов Европейской квалификации сначала определили технические наблюдатели УЕФА, а затем шанс проголосовать получили болельщики.
Технические наблюдатели поставили гол Тагыбергена на восьмое место, но именно он выиграл в голосовании болельщиков.
На втором и третьем местах расположились мячи игроков сборной Албании - Ясира Асани и Кристьяна Аслан