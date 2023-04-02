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kff.kz Сегодня, 05:51
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Сегодня, 05:51
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Фото: kff.kz

Гол капитана сборной Казахстана признали лучшим в УЕФА

УЕФА признал гол капитана сборной Казахстана Асхата Тагыбергена лучшим во втором туре отборочного турнира Евро-2024, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Казинформ".

На официальном аккаунте чемпионата Европы-2024 в социальных сетях опубликована подборка лучших голов. Гол Тагыбергена в матче против Дании был выбран лучшим.

 
 
 
 
 
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Публикация от UEFA EURO 2024 (@euro2024)

Напомним, гол Тагыбергена помог Казахстану сравнять счёт в матче с Данией: полузащитник "Ордабасы" переиграл голкипера Каспера Шмейхеля дальним ударом с 30 метров.

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Сегодня, 05:51
260
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