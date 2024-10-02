Годовая инфляция по итогам сентября составила 8,3%

Годовая инфляция в Казахстане по итогам сентября 2024 года составила 8,3%, в сентябре – 0,4%, передаёт BaigeNews со ссылкой на данные Бюро национальной статистики. Годовая инфляция по итогам августа 2024 года составила 8,4%, за месяц - 0,6%.

По сравнению с сентябрем прошлого года цены на платные услуги выросли на 13,6%, непродовольственные товары – на 7,6%, продовольственные товары – на 5,1%.

"За год тарифы на отопление центральное повысились на 33%, холодную воду – на 29,4%, водоотведение – на 24%, электроэнергию – на 23,7%, вывоз мусора – на 18,1%, горячую воду – на 17,4%, газ, транспортируемый по распределительным сетям – на 12%. Оплата за аренду жилья повысилась на 12,3%. Цены на услуги организации комплексного отдыха увеличились на 19,3%, связи – на 15%, парикмахерских и заведений личного обслуживания – на 12,9%, здравоохранения, ритуальные услуги – по 11,6%, услуги в области отдыха и спортивных мероприятий – на 11%, услуги по техническому обслуживанию и ремонту личных автотранспортных средств – на 10,5%, общественного питания – на 9,3%, образования – на 8,7%. Проезд воздушным пассажирским транспортом подорожал на 16,8%, в такси – на 12,2%, городским автобусом – на 11,7%, железнодорожным пассажирским транспортом – на 9,5%. Уровень цен на аудиовизуальное оборудование вырос на 39,8%, легковые автомобили отечественной сборки новые – на 31,5%, фармацевтическую продукцию – на 12%, одежду и обувь – на 10,7%, мебель и предметы домашнего обихода – на 10%, товары личного пользования – на 7,6%, строительные материалы – на 6,3%. Дрова подорожали на 10,6%, уголь каменный – на 9,8%, сжиженный газ в баллонах – на 9,2%", - говорится в сообщении.

Отметим, повышение цен отмечено на помидоры на 28,2%, огурцы – на 22,5%, табачные изделия – на 17,4%, минеральную и питьевую воду – на 14,4%, кондитерские изделия – на 13,6%, бананы – на 12,9%, яйца – на 11,8%, прохладительные напитки – на 11,6%, фруктовые и овощные соки – на 10,8%, картофель – на 10,2%. Снижение же цен наблюдалось на капусту белокочанную на 26,5%, крупу гречневую – на 22,5%, морковь – на 12,8%, масло подсолнечное – на 12,1%.

Так, в региональном разрезе в сентябре 2024 года в годовом выражении уровень инфляции, превышающий среднереспубликанский, сложился в одиннадцати регионах, из них наибольший – в Астане (10,3%), в Мангистауской (9,8%) и Восточно-Казахстанской (9,2%) областях.

"Наибольший вклад в годовой уровень инфляции внесли продукты питания и безалкогольные напитки, жилищные услуги по 2 процентных пункта, одежда и обувь на 1 процентный пункт. Цены на мясо и мясопродукты повысились на 3,6% и внесли основной вклад в инфляцию в 0,5 п.п., хлебобулочные изделия и крупы на 5,5%, фрукты и овощи на 3,9% – по 0,4 процентного пункта. Удорожание яиц на 11,8%, безалкогольных напитков – на 8%, молочных продуктов – на 5,3% внесли вклад по 0,2 п.п. в годовую инфляцию. Услуги ЖКХ за год подорожали на 15,6%, а их вклад в инфляцию составил 2 п.п. В сентябре 2024 года по сравнению с сентябрем прошлого года стоимость электроэнергии стала выше на 23,7% и внесла вклад в годовую инфляцию в 0,5 процентного пункта. Аренда жилья подорожала на 12,3%, вклад составил 0,4 п.п., отопление центральное на 33% – 0,3 п.п., услуги по обслуживанию и ремонту жилых помещений на 7,2%, холодная вода на 29,4% – по 0,2 процентного пункта", - добавили в Бюро нацстатистики.