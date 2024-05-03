Годовая инфляция по итогам апреля составила 8,7%
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Годовая инфляция в Казахстане по итогам апреля 2024 года составила 8,7%, в апреле – 0,6%, передаёт BaigeNews со ссылкой на данные Бюро национальной статистики.
За год цены на платные услуги повысились на 13,5%, непродовольственные товары – на 7,6%, продовольственные товары – на 6,3%.
По сравнению с апрелем 2023 года тарифы на водоотведение повысились на 43,6%, холодную воду – на 36,9%, отопление центральное – на 33,5%, горячую воду – на 31%, вывоз мусора – на 30,7%, электроэнергию – на 29%.
Виноград подорожал на 39,7%, капуста – на 25,3%, морковь – на 20,2%, рис – на 19,8%, яблоки – на 19,1%, табачные изделия – на 16,2%. В годовом выражении подешевели лук репчатый на 51,1%, крупа гречневая – на 24,4%, помидоры – на 7,5%, огурцы – на 6,9%.
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