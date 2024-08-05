Годовалый ребёнок выпал из окна в Астане
Сегодня, 16:37
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Сегодня, 16:37Сегодня, 16:37
46Фото: pxhere.com
Годовалый ребёнок выпал из окна второго этажа в Астане, передаёт BaigeNews.kz.
Инцидент произошел сегодня в Алматинском районе.
Мальчика с травмами госпитализировали в больницу.
МЧС напоминает:
- не оставляйте маленьких детей без присмотра;
- москитные сетки не защитят от падений;
- не разрешайте детям выходить на балкон без взрослых.
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