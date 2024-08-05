  • 5 Августа, 16:42
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Годовалый ребёнок выпал из окна в Астане

Сегодня, 16:37
АВТОР
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pxhere.com Сегодня, 16:37
Сегодня, 16:37
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Фото: pxhere.com

Годовалый ребёнок выпал из окна второго этажа в Астане, передаёт BaigeNews.kz.

Инцидент произошел сегодня в Алматинском районе. 

Мальчика с травмами госпитализировали в больницу.

МЧС напоминает: 

  • не оставляйте маленьких детей без присмотра;
  • москитные сетки не защитят от падений;
  • не разрешайте детям выходить на балкон без взрослых.

 

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