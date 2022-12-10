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Годовалый ребёнок погиб в результате пожара в Павлодаре
В пожаре в двухэтажном частном доме в Усольском микрорайоне Павлодара погиб годовалый малыш, передаёт BaigeNews.kz.
Сообщение о пожаре поступило сегодня в 17:57.
"На первом этаже двухэтажного кирпичного частного дома загорелись два кресла, детский стульчик, палас, а также деревянная лестница, ведущая на второй этаж. Прибыв на место ЧП, пожарные обнаружили обгоревшее тело мальчика. Огонь локализовали спустя полчаса и полностью потушили в 18-47. Для ликвидации пожара были задействованы пять единиц техники и 16 человек личного состава. Причина пожара уточняется", — сообщил заместитель начальника управления по чрезвычайным ситуациям Павлодара Тлекжан Галямов.
Как уточнили в пресс-службе ДЧС области, в момент трагедии дома находились трое детей. С малышом оставались 13-летняя девочка и пятилетний мальчик. Они не пострадали. Врослых дома не было.
В ведомстве в очередной раз попросили родителей, не оставлять детей без присмотра.
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