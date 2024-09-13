Годовалый ребёнок погиб при пожаре в Алматы

В Алматы в ночном пожаре погиб годовалый ребенок. Его родители остались живы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.

Когда спасатели прибыли на место, открытым пламенем уже полыхали мансардный этаж, хозпостройки и времянка. Внутри в тот момент находилась семья из трёх человек. Осложняло ситуацию то, что стены и мансарда были сделаны из дерева.

Часть конструкций обрушилась, и выход из дома завалило. Покинуть горящее помещение через окна не давали установленные решетки.

Родителей малыша госпитализировали, а вот сам ребёнок скончался ещё до приезда пожарных.