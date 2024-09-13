Годовалый ребёнок погиб при пожаре в Алматы
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Алматы в ночном пожаре погиб годовалый ребенок. Его родители остались живы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.
Когда спасатели прибыли на место, открытым пламенем уже полыхали мансардный этаж, хозпостройки и времянка. Внутри в тот момент находилась семья из трёх человек. Осложняло ситуацию то, что стены и мансарда были сделаны из дерева.
Часть конструкций обрушилась, и выход из дома завалило. Покинуть горящее помещение через окна не давали установленные решетки.
Родителей малыша госпитализировали, а вот сам ребёнок скончался ещё до приезда пожарных.
"Предварительно причину пожара озвучить не представляется возможным в связи со сложными конструктивными особенностями строения, с учетом их обрушения. Работа специалистов исследовательской пожарной лаборатории и дознавателей продолжается", - сообщила официальный представитель ДЧС Алматы Гульдана Нурымбетова.
Самое читаемое