  • 19 Ноября, 22:58
  • BAIGENEWS

Годовалый малыш умер при купании в Актау

Сегодня, 22:24
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
pxhere.com Сегодня, 22:24
Сегодня, 22:24
79
Фото: pxhere.com

Маленький ребёнок скончался во время купания в Актау. Инцидент прокомментировали медики, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Lada.kz.

Трагедия произошла в 29А микрорайоне. Вызов в "скорую" поступил 4 ноября в 22:38.

"Вызов был связан с состоянием годовалого ребёнка. По словам отца, малыш находился без сознания. За 15-20 минут до вызова ребёнка усадили с игрушками в наполненную водой ванну. До приезда бригады скорой помощи малыш погиб по неизвестной причине. Данные о смерти были переданы в "102", - сообщили в пресс-службе станции скорой помощи.

В полиции инцидент пока не прокомментировали.

Самое читаемое

Наверх