Годовалый малыш умер при купании в Актау
Сегодня, 22:24
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Сегодня, 22:24Сегодня, 22:24
79Фото: pxhere.com
Маленький ребёнок скончался во время купания в Актау. Инцидент прокомментировали медики, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Lada.kz.
Трагедия произошла в 29А микрорайоне. Вызов в "скорую" поступил 4 ноября в 22:38.
"Вызов был связан с состоянием годовалого ребёнка. По словам отца, малыш находился без сознания. За 15-20 минут до вызова ребёнка усадили с игрушками в наполненную водой ванну. До приезда бригады скорой помощи малыш погиб по неизвестной причине. Данные о смерти были переданы в "102", - сообщили в пресс-службе станции скорой помощи.
В полиции инцидент пока не прокомментировали.
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