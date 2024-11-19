Годовалый малыш умер при купании в Актау

Маленький ребёнок скончался во время купания в Актау. Инцидент прокомментировали медики, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Lada.kz.

Трагедия произошла в 29А микрорайоне. Вызов в "скорую" поступил 4 ноября в 22:38.

"Вызов был связан с состоянием годовалого ребёнка. По словам отца, малыш находился без сознания. За 15-20 минут до вызова ребёнка усадили с игрушками в наполненную водой ванну. До приезда бригады скорой помощи малыш погиб по неизвестной причине. Данные о смерти были переданы в "102", - сообщили в пресс-службе станции скорой помощи.