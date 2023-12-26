Годовалый малыш скончался в больнице в Атырау
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В реанимации Атырауской областной больницы №2 от тяжёлой острой вирусной инфекции скончался годовалый малыш, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Ак Жайык".
Ребёнок находился на лечении в стационаре с диагнозом ОРВИ и "острый бронхит" с 9 по 15 декабря. Его выписали с улучшением состояния здоровья. Но через два дня родители обратились в частную клинику. 21 декабря малышу стало хуже, и его снова госпитализировали из-за высокой температуры и сильного кашля.
В администрации Атырауской областной больницы №2 сообщили, что на основании поставленного диагноза пациенту назначали лечебно-диагностические мероприятия согласно протоколу лечения. 23 декабря малыша перевели в реанимацию в связи с тяжёлой острой вирусной инфекцией и осложнениями в виде пневмонии.
Несмотря на все проведённые реанимационные мероприятия ребёнок скончался.
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