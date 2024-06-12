Годовалый малыш чуть не погиб в запертой машине в Атырау, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на портал "Мой ГОРОД".

По данным пресс-службы управления здравоохранения Атырауской области, 10 июня на пульт 103 поступил вызов. Мать оставила своего ребёнка в автомашине, припаркованной возле городского родильного дома, а вернувшись обнаружила его в бессознательном состоянии. Женщина сразу же повезла ребёнка в роддом в надежде на помощь. Диспетчер скорой оперативно направил бригаду, которая находилась в этом районе.

При осмотре ребёнок был без сознания, кожные покровы гиперемированы, то есть покраснели и отекли. Температура тела превышала 40°C, сердцебиение учащено, наблюдалась судорожная готовность.

"До приезда бригады 103 первая помощь была оказана врачами-неонатологами городского роддома. Затем два фельдшера скорой Гали Зинуллаев и Айгуль Бисенбиева продолжили реанимационную работу. Дополнительно на место была отправлена педиатрическая бригада. Благодаря использованию обученных методик по расширенной сердечно-лёгочной реанимации в педиатрии по международным стандартам, проявлению профессиональных навыков и слаженности командной работы была спасена жизнь ребёнка", – рассказала заместитель директора областной станции скорой медицинской помощи Наргиз Абдрахманова.

После стабилизации состояния годовалого малыша доставили в Атыраускую областную детскую больницу.