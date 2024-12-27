Годовалого малыша спасли сотрудники МЧС в Кызылорде
Мама ребенка поблагодарила спасателей.
Сегодня, 11:44
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Сегодня, 11:44Сегодня, 11:44
102Фото: СЦК
Спасатели МЧС пришли на помощь к годовалому малышу в Кызылорде, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сообщение министерства.
"В микрорайоне Мерей города Кызылорды поступило сообщение о том, что в квартире ребенок закрыл дверь туалета изнутри и не может выбраться. Спасатели незамедлительно выехали на место происшествия и открыли дверь слесарным инструментом", - проинформировали в МЧС.
Ребенок в безопасности. Мама малыша поблагодарила спасателей.
Напомним, ранее двухлетнего малыша спасли сотрудники МЧС в Степногорске.
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