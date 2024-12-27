Спасатели МЧС пришли на помощь к годовалому малышу в Кызылорде, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сообщение министерства.

"В микрорайоне Мерей города Кызылорды поступило сообщение о том, что в квартире ребенок закрыл дверь туалета изнутри и не может выбраться. Спасатели незамедлительно выехали на место происшествия и открыли дверь слесарным инструментом", - проинформировали в МЧС.