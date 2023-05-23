Годами ждем госпомощь: аграрии Костанайской области жалуются на недофинансирование

В Костанайской области этой весной продолжат работу по диверсификации структуры посевных площадей, передает корреспондент BaigeNews.kz. Проще говоря, поля под хлеб сократят, но увеличат площади под другие культуры.

В приоритете – масличные, ими засеют 750 тысяч гектаров. Для того, чтобы обеспечить население области недорогим отечественным продуктом, аграрии региона увеличат посевы гречихи. Она займет 16,3 тысяч гектаров. Картофеля посадят тоже больше, чем в прошлом году – 3 875 гектаров. Нарастят свои объемы и овощеводы, отдав свыше 1 100 гектаров земель под морковь, лук, капусту и свеклу.

На юге области уже приступили к посевной кампании. По информации управления сельского хозяйства, площадь яровых составит почти 5 миллионов гектаров, из них зерновые и зернобобовые займут 4 миллиона. Чиновники отчитались, что семенами аграрии региона обеспечены полностью, имеется более 500 тысяч тонн. Также по льготным ценам в достаточном количестве выделено дизтопливо, а машинно-тракторный парк полностью подготовлен к работе. Только вот темпы обновления его, по мнению специалистов, хромают. В среднем за 5 лет обновление по основным видам сельскохозяйственной техники составило 2,6 процента, что явно недостаточно при нормативных 6 процентах.

Сами аграрии говорят, что и рады бы покупать новую сельхозтехнику, только вот стоит она баснословных денег, а положенных от государства инвестиционных субсидий на обновление машинно-тракторного парка они не видят. Связано это, в том числе, и с внедрением единой государственной системы субсидирования (ЕГИСС), на работу которой фермеры всего Казахстана жалуются уже не первый месяц. Руководитель костанайского крестьянского хозяйства Светлана Михайленко даже привела пример, во сколько ей обходится покупка сельхозтехники, если не пользоваться господдержкой.

"Берем комбайн с жаткой, он стоит 114 миллионов 150 тысяч тенге. При ставке вознаграждения банка в 17 процентов и при неполучении своевременной инвестсубсидии 25 процентов, наш комбайн за 7 лет возрастет в цене до 211 миллионов. Мы это все выплачиваем, годами ждем, пока выделят госпомощь. Не знаю ни одного агрария, кто вовремя, год в год получает инвестсубсидии. Мы их ждем год, два, разные на то есть объективные причины. В первую очередь – дефицит бюджета", - говорит Светлана Михайленко.

В управлении сельского хозяйства и земельных отношений региона говорят, что и сами устали от недоработок в новой системе ЕГИСС. Однако прежний портал получения субсидий QOLDAY.KZ также был не совершенен.

"Было такое нарекание от фермеров к работе прежнего портала, что за доступ к системе субсидирования ежегодно приходилось платить разработчикам сайта qoldau.kz абонентскую плату. Сумма оплаты зависела от размера субсидирования. А ЕГИСС работает бесплатно как для предпринимателей, так и для государственных органов. Но недовольство системой есть не только со стороны получателей субсидий, но и с нашей стороны как госоргана. Министерством сельского хозяйства принимаются меры по функциональной доработке ЕГИСС, на что затрачивается значительное время", - сообщил руководитель управления сельского хозяйства Тимур Бисимбаев.

При этом в ведомстве сетуют, что нестабильное финансовое состояние костанайских фермеров привело и к снижению использования минеральных удобрений в почве. А потому решено в этом году работу активизировать и внести на 40 процентов удобрений больше, чем в прошлом сезоне. В общей сложности речь идет о 70 тысячах тонн химии. Обещали половину затрат от приобретения удобрений субсидировать, однако у сельхозпроизводителей надежды, что они вовремя получат эти деньги, мало.

В управлении сельского хозяйства говорят, что в целом на сельскохозяйственную отрасль региона выделяются миллиарды тенге субсидий. В этом году на АПК предусмотрено почти 60 миллиардов бюджетных тенге. Более 40 миллиардов из них уйдут непосредственно на сами субсидии, и около 19 миллиардов тенге – на кредитование и прочие направления.

Костанайский экономист Сансызбай Жиентаев считает, что та помощь, которую дает государство фермерам, до них не доходит.

"Пока субсидии, пока льготное дизтопливо дойдет, уже либо поздно, либо этих денег остается мало, либо в коррупционных карманах деньги остались. Вот так посевная пройдет и приходится уборочную ждать в надежде, что помощь от государства поступит. Поэтому, помощь фермеру должна быть адресная. То есть если вы хорошо работаете, вы должны эти деньги получать. Плохо работаете, вам не надо выдавать. Это международная практика, в свое время я пять лет в Германии проработал, мы детально анализировали и наших фермеров, и немецких, а после провели анализ. Мы выявили, что при прочих равных условиях адресная помощь фермеру самая эффективная", - говорит экономист.

Эксперт уверен, что должна быть четкая протекционистская политика государства, которая соблюдает интересы аграрного производства.

"Продовольственная безопасность любой страны в приоритете. Если бы все те планы, которые приняло государство, были реализованы, было бы прекрасно. Но проблема в том, что планы прекрасные, а реализации мы не видим. Помощь государства обязательно должна быть", - уверен Сансызбай Жиентаев.

В качестве примера Жиентаев привел размер субсидий на производство молока. Если в Казахстане в общем объеме субсидируется 4,5 процентов затрат, то в России – 5,6 процентов, а в Беларуси 18,9 процентов.