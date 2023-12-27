О важных инициативах президента Казахстана в 2023 году рассказал пресс-секретарь Токаева

Какие важные решения принял президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, и с какими инициативами он выступил, рассказал в интервью Kazinform пресс-секретарь президента РК Берик Уали, передает BaigeNews.kz.

– Берик Уалиевич, в этом году президент в Послании народу определил экономический курс Справедливого Казахстана. В целом, какие вопросы были в центре внимания Главы государства в этом году?

– Действительно, на пути строительства Справедливого Казахстана осуществляются важные политические и экономические реформы. В этом году Глава государства выдвинул ряд инициатив, направленных на установление верховенства закона и порядка в обществе, переход на новую экономическую модель, основанную на принципе справедливости, улучшение качества жизни населения, повышение конкурентоспособности страны, формирование нового качества нации. Так, Касым-Жомарт Кемелевич в своем сентябрьском Послании обозначил основные направления новой экономической политики и поручил Правительству и местным органам исполнительной власти обеспечить стабильный экономический рост на уровне шесть-семь процентов, чтобы к 2029 году увеличить объем национальной экономики в два раза, а также справедливое распределение национального богатства, чтобы каждый гражданин ощутил плоды поступательного экономического развития. В успешном достижении целей Послания, задающего траекторию развития страны на ближайшие пять - шесть лет, должны быть заинтересованы не только власть, но и население в целом, а также предпринимательское сообщество. С этой целью президент недавно встретился с представителями отечественного бизнеса и выслушал их предложения. Состоялся содержательный и конструктивный обмен мнениями по макроэкономической политике, в том числе по разрабатываемому новому Налоговому кодексу, развитию несырьевых секторов экономики.

– Как известно, для выполнения этих задач, прежде всего, должны быть приняты нормативно-правовые акты. Какие важные законы и указы президент подписал в этом году?

– По поручению Касым-Жомарта Кемелевича разработан ряд важных законов, многие из них уже вступили в силу. В этом году Глава государства подписал 98 законов, 344 указа, 91 распоряжение. Один интересный факт: Президент в первый день года вышел на работу и подписал закон "О развитии агломераций". Этот закон имеет большое значение для развития населенных пунктов вокруг городов с населением более 500 тысяч человек, таких как Астана, Алматы, Шымкент и Актобе.

Подписан закон, предусматривающий реализацию инициативы Президента "Нацфонд — детям". Со следующего года 50 процентов годового инвестиционного дохода Национального фонда будет поровну распределяться между всеми несовершеннолетними гражданами Казахстана. Одним из нормативно-правовых актов, разработанных и принятых по прямой инициативе Президента, является закон "О возврате государству незаконно приобретенных активов". Эти важные шаги нацелены на справедливое распределение богатств нашей страны. За счёт возвращенных активов в регионах строятся социальные, инфраструктурные объекты, другими словами, средства пойдут на нужды населения. В силу также вступил ряд законов, направленных на укрепление правоохранительной сферы, включая прокуратуру и судебную систему, и на создание Конституционного Суда.

Кроме того, Указом президента созданы новые ведомства: Министерство водных ресурсов и ирригации, Министерство промышленности и строительства, Министерство транспорта, Министерство культуры и информации, Министерство туризма и спорта. Несомненно, эти решения по дальнейшему совершенствованию системы государственного управления обусловлены реальной необходимостью. Каждый документ включает в себя важные решения, представляющие интересы государства и законодательные изменения, регулирующие целую отрасль.

– В этом году президент посетил ряд областей. Безусловно, акимы стараются показать Главе государства ход социально-экономического развития своих регионов с лучшей стороны. Тем не менее, на местах накопился ряд проблем. Например, аварии, произошедшие во время отопительного сезона, показали, что коммунальная инфраструктура полностью изношена. Доводится ли до сведения президента реальная ситуация в регионах?

– Вы правы. Каждый аким старается максимально показать положительные стороны своего региона. Однако Глава государства на постоянном контроле держит ситуацию в стране и хорошо осведомлен обо всем происходящем. Структурные подразделения Администрации президента ежедневно предоставляют ему всю необходимую информацию. Глава государства также просматривает социальные сети, средства массовой информации и дает соответствующие поручения.

В этом году Касым-Жомарт Кемелевич посетил с рабочими поездками 14 регионов страны, в ходе которых ознакомился с производственными и социальными объектами, а также провел встречи с местными жителями, предпринимателями и представителями интеллигенции.

Как известно, коммунальные сети в Экибастузе, Рудном, Риддере, Актау были выведены из строя, в результате чего жители оказались в сложной ситуации. Президент держал ситуацию под пристальным контролем и давал Правительству оперативные поручения. В августе он посетил Экибастузскую ТЭЦ и ознакомился с ходом ремонтных работ. Как правило, в чрезвычайных ситуациях Глава государства отступает от графика работы и как можно скорее направляется на место происшествия. К примеру, в связи с пожаром в области Абай Касым-Жомарт Кемелевич отложил свой официальный визит во Вьетнам. Во время аварии на угольной шахте в Карагандинской области Президент также провел заседание оперативного штаба на месте происшествия. Разделяя горечь утраты с семьями, потерявшими близких, он лично встретился с ними и поручил оказать необходимую помощь.

По итогам рабочих поездок Главы государства проводится анализ накопившихся проблем, на основе которого принимаются соответствующие решения, способствующие социально-экономическому развитию регионов.

– Вы сказали, что вопрос повышения качества жизни населения постоянно находится под пристальным вниманием Главы государства. Какие меры были предприняты в этом направлении? Есть ли реальные результаты?

– Не случайно Послание президента в этом году называется "Экономический курс Справедливого Казахстана". В этом ключевом документе определена наша среднесрочная экономическая политика, при этом особое внимание уделено улучшению качества жизни населения. По поручению Касым-Жомарта Кемелевича утверждена "Программа повышения доходов населения до 2029 года". Одним из направлений данной программы является планомерное повышение заработной платы работников организаций, обеспечиваемых из бюджета. Так, с 1 января 2020 года заработная плата педагогов государственных организаций образования ежегодно повышается на 25%. Таким образом, к этому году должностной оклад педагогов вырос на 100%. Должностные оклады педагогов дошкольных организаций образования с 1 сентября 2023 года также увеличились на 30%. Заработная плата профессорско-преподавательского состава высших учебных заведений в 2023 году выросла на 26%. Стипендии студентов с 1 сентября текущего года стали больше на 20%, магистрантов и докторантов — на 15%.

Ежегодно повышается заработная плата медицинских работников. В частности, оклады врачей выросли на 30%, среднего медицинского персонала — на 20%. Также до 2025 года планируется повышение заработной платы работников организаций культуры и архивного дела.

В целом, это масштабная программа. В рамках данного комплексного документа создаются рабочие места в реальном секторе экономики, реализуется программа "Ауыл аманаты", позволяющая сельскому населению получить льготный кредит по ставке 2,5%, осуществляются меры социальной поддержки со стороны государства.

– Для социально-экономического развития большое значение имеют инвестиции. Каков объем инвестиций, привлеченных в экономику страны?

– Президент уделяет особое внимание привлечению инвесторов в нашу экономику, особенно в обрабатывающую промышленность и несырьевые секторы. Во время зарубежных визитов Глава государства встречается с представителями крупнейших компаний страны и знакомит их с инвестиционным потенциалом и преимуществами Казахстана. В нашей стране созданы максимальные условия для инвесторов. Недавно Указом Президента был создан Инвестиционный штаб. Теперь решения, вынесенные данным штабом, обязаны исполнять центральные и местные государственные органы, а также субъекты квазигосударственного сектора. Следовательно, эффективность работы высокопоставленных чиновников будет оцениваться в зависимости от того, какой объем инвестиций они привлекли и насколько эффективно реализовали инвестиционные проекты.

В целом по итогам первого полугодия текущего года в страну привлечено 13,3 миллиарда долларов прямых иностранных инвестиций, в том числе из Нидерландов — три миллиарда долларов, США — 1,9 миллиарда долларов, Швейцарии — 1,7 миллиарда долларов, России — 1,1 миллиарда долларов, Китая — 748,3 миллиона долларов, Южной Кореи — 717 миллионов долларов, Бельгии — 585,3 миллиона долларов, Франции — 458,4 миллиона долларов, ОАЭ — 408,7 миллиона долларов, Люксембурга — 238,5 миллиона долларов.

– А какая работа ведется по поддержке отечественных предпринимателей?

– Президент уделяет особое внимание развитию отечественного предпринимательства. Малый и средний бизнес — основа экономики страны. Касым-Жомарт Кемелевич постоянно подчеркивает, что государство должно оказывать предпринимателям максимальную помощь. В целях развития предпринимательства сформирована новая нормативно-правовая база, направленная на переход от жесткого регулирования бизнеса к проактивному стимулированию его деятельности. Доля предпринимательской активности увеличилась на 10%, количество представителей бизнеса, привлеченных к административной ответственности, сократилось на 50%, минимизировано государственное вмешательство в бизнес-процессы.

– На ключевых совещаниях президент регулярно выступает с важными инициативами. Какие из этих инициатив, реализованных в этом году, вы могли бы выделить?

– Думаю, мы стали свидетелями последовательной реализации инициатив Касым-Жомарта Кемелевича. Так, недавно по инициативе Президента Организация Объединенных Наций объявила 2026 год Международным годом волонтеров. По поручению Главы государства в целях сопряжения с проектом "Нацфонд — детям" был поднят вопрос внедрения Единой добровольной накопительной системы "Келешек" для детей старше пяти лет. Продлен срок выплат пособия по уходу за ребенком с одного года до 1,5 лет. Реализуется проект "Модернизация сельского здравоохранения". Принята Концепция развития сельских территорий на 2023–2027 годы.

На международных встречах президент также выступает с важными для Казахстана инициативами. Глава государства уделяет особое внимание сохранению лидерства страны в Центрально-Азиатском регионе и развитию Казахстана как надежного транзитного хаба. В рамках инициативы "Один пояс — один путь" в порту Ляньюньган создан казахско-китайский логистический центр, запущены сухой порт "Хоргос" и транзитная магистраль Западная Европа — Западный Китай, проложен новый железнодорожный коридор, ведущий из Китая в Иран. Начата реализация железнодорожных проектов Достык — Мойынты, Бахты — Аягоз, Мактаарал — Дарбаза. С китайской стороной также был подписан меморандум о строительстве железной дороги Аягоз — Тачэн. Все инициативы, выдвинутые Главой государства, направлены на благо страны.

– Перейдем к сфере международных отношений. Подведите итоги проделанной работы в этом направлении.

– В этом году внешнеполитическая деятельность осуществлялась весьма активно. В целом, в рамках многосторонних и двусторонних отношений с участием Президента проведено 268 мероприятий. Глава государства совершил 19 зарубежных визитов, принял участие в 27 международных форумах и саммитах, провел 30 встреч с лидерами иностранных государств, 106 — с главами правительств, руководителями международных и региональных организаций, представителями деловых кругов. В рамках визитов в присутствии Главы государства заключено 18 двусторонних документов. Он также принял верительные грамоты послов 27 государств. Кроме того, состоялись телефонные переговоры с главами 41 страны.

Сбалансированная и конструктивная внешняя политика является основным направлением деятельности. Защита национальных интересов, сохранение региональной и международной безопасности всегда находятся в центре внимания. В этом году Глава государства принял важные решения, направленные на дальнейшее повышение авторитета Казахстана на международной арене. Так, было принято решение об открытии посольства Республики Казахстан в Северной Македонии и генеральных консульств в Сиане (Китай), Екатеринбурге (Россия) и Гамбурге (Германия).

– Как вы сказали, в этом году Глава государства совершил ряд зарубежных визитов. Расскажите, пожалуйста, о них.

– В этом году Касым-Жомарт Кемелевич посетил с государственным визитом Китай, с официальными визитами – Объединенные Арабские Эмираты, Вьетнам, Германию, Китай, с рабочими визитами — Турцию, Саудовскую Аравию, Таджикистан, Россию, США, Кыргызстан, Беларусь, Азербайджан, ОАЭ.

В рамках государственного визита в Китай Президент встретился и провел важные переговоры с Председателем Си Цзиньпином. На встрече были обсуждены вопросы развития всестороннего сотрудничества между двумя странами в торгово-экономической, нефтегазовой, нефтехимической, энергетической, образовательной и научной, финансовой сферах, повышения транспортно-транзитного потенциала. Глава государства также принял участие в торжественной церемонии открытия национального павильона Казахстана на площадке электронной коммерции JD.com и церемонии закладки фундамента логистического центра Казахстана в сухом порту в городе Сиань.

Кроме того, 17–18 октября Касым-Жомарт Кемелевич по приглашению Си Цзиньпина принял участие в III Форуме международного сотрудничества "Один пояс — один путь", на котором присутствовали лидеры 20 стран мира и представители более 130 государств. На данном форуме президент Казахстана выступил третьим после председателя Си Цзиньпина и президента России Владимира Путина.

Одним из ярких моментов визита стала торжественная церемония открытия бюста средневекового философа и ученого Абу Насра Аль-Фараби на территории Пекинского университета языка и культуры. А визит Главы государства в Синьцзян-Уйгурский автономный район можно назвать историческим.

В ходе официального визита в Объединенные Арабские Эмираты Глава государства провел переговоры с президентом ОАЭ шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахаяном и обсудил приоритетные направления развития торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между двумя странами. Он также провел ряд встреч с представителями деловых кругов ОАЭ.

Во время официального визита во Вьетнам Касым-Жомарт Токаев встретился с президентом Во Ван Тхыонгом. Стороны обсудили перспективы развития сотрудничества между двумя странами в торгово-экономической, инвестиционной, энергетической, транспортно-логистической, агропромышленной и культурно-гуманитарной сферах.

28-29 сентября Глава государства посетил с официальным визитом Федеративную Республику Германия. В Берлине Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с Федеральным канцлером Олафом Шольцем и Федеральным Президентом Франком-Вальтером Штайнмайером. Президент также принял участие во встрече глав государств Центральной Азии и Германии и провел ряд встреч с представителями делового сообщества Германии.

Стоит отметить, что в этом году было много встреч в формате С5+. В частности, как известно, Касым-Жомарт Токаев встретился с президентом США Джо Байденом.

Кроме того, Глава государства совершил 14 зарубежных рабочих визитов.

В этом году главы иностранных государств совершили в Казахстан 19 визитов различного уровня. В ходе двусторонних встреч были обсуждены вопросы укрепления сотрудничества в политической, торгово-экономической, транспортно-транзитной, культурно-гуманитарной сферах.

Еще немного статистики. За год Глава государства провел в зарубежных визитах 33 дня, а в поездках по регионам страны — 17 дней. Всего он преодолел 152 921 километров. При этом время, проведенное Президентом в самолете и вертолете, составило 243 часа и 46 минут. Это эквивалентно тому, что Президент примерно четыре раза облетел землю по экватору.

– Как известно, граждане обращаются к Президенту, если волнующие их вопросы не решаются на местном уровне. В целом, как Глава государства относится к обратной связи?

– В Администрации Президента работает Отдел по контролю за рассмотрением обращений. На имя Главы государства поступает очень много обращений по самым разным вопросам. В этом году рассмотрено 53 237 обращений физических и юридических лиц, на которые своевременно были даны соответствующие ответы. В частности, председатель Союза писателей Казахстана Мереке Кулкенов обратился к президенту с предложением вернуть звание "Қазақстанның Халық жазушысы". В результате в этом году, накануне Дня Республики, спустя 24 года 6 писателям было присвоено звание "Қазақстанның Халық жазушысы".

Глава государства взял под личный контроль резонансные убийства пятилетней девочки в Туркестане и Салтанат Нукеновой в Астане, а также поставил конкретные задачи перед правоохранительными органами. Президент строго предупредил министра внутренних дел Ержана Саденова, Генерального прокурора Берика Асылова, председателя Верховного Суда Асламбека Мергалиева о необходимости предотвращения фактов насилия в отношении женщин и детей.

– Ранее деятельность Главы государства освещалась только на сайте www.akorda.kz. В настоящее время очень активно работает официальный телеграм-канал Aqorda. Большая часть информации распространяется по этому каналу. Информация также предоставляется через страницы пресс-службы в социальных сетях Facebook, Twitter, Instagram, Тик-ток. Кроме того, у президента есть страницы в социальных сетях X (Twitter) и Instagram. В целом, что вы можете рассказать о работе в этой сфере?

– Главным источником информации является официальный сайт Главы государства www.akorda.kz. На данном ресурсе, освещающем деятельность президента, в этом году опубликовано 977 материалов, в том числе Послание народу Казахстана, тексты выступлений и обращений президента на различных мероприятиях.

Что касается телеграм-канала Aqorda, то решение о его запуске было принято 1 марта 2022 года с учетом требований времени и массового обращения современной аудитории к социальным сетям. С тех пор на телеграм-канале Aqorda было опубликовано 13931 сообщений, в том числе 8022 — в этом году. На телеграм-канал подписано 44 428 читателей.

Страница Главы государства в социальной сети Х (Twitter), которая на данный момент насчитывает 391 786 читателей, активно ведется с 2011 года. А число подписчиков в Instagram насчитывает 2,6 миллиона.

Через свои личные страницы президент оперативно реагирует на общественные, социально-экономические, политические вопросы, важные события в нашей стране. С точки зрения экономии времени такой стиль работы эффективен.

В целом в этом году Касым-Жомарт Кемелевич опубликовал 56 твитов и 63 поста в Instagram.

– Некоторые утверждают, что президент редко дает интервью средствам массовой информации. Со стороны наших коллег также высказывается критика по этому поводу. Как бы вы ответили на это как Советник и Пресс-секретарь Главы государства?

– Скажу честно, с таким мнением я не согласен. Сведения, представленные в ходе этого разговора, наглядно показывают, насколько плотным является график президента.

Глава государства провел восемь брифингов для СМИ по итогам переговоров с главами иностранных государств. Кроме того, с начала года Касым-Жомарт Кемелевич дал четыре интервью зарубежным и отечественным средствам массовой информации, в том числе за последние два месяца — изданию "Известия" и телеканалу Еuronews, а также опубликовал три статьи. Пользуясь случаем, хочу отметить, что в начале января следующего года президент Казахстана планирует дать одному из республиканских изданий объёмное интервью, в котором будет подробно освещена внутренняя и внешняя политика страны.

– Где и как президент встретит Новый год?

– Как вы знаете, Глава государства не отмечает свой день рождения. В этом году он совершил государственный визит в Китай, несмотря на то, что он пришелся на его юбилей. Новый год Касым-Жомарт Кемелевич, как и все мы, встречает у себя дома, за столом, вместе со своей семьей.