Указом Главы государства 2025 год объявлен Годом рабочих профессий. В целях повышения престижа рабочих профессий и реформы технического и профессионального образования Правительством утвержден Республиканский план по проведению Года рабочих профессий, а также Министерством принята Дорожная карта трансформации технического и профессионального образования на 2025-2027 годы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Минпросвещения РК.

Отметим, что во всех регионах страны разработаны планы проведения Года рабочих профессии, включающие меры по повышению престижа рабочих профессий, качества подготовки кадров, расширения взаимодействия с работодателями.

На сегодня в Казахстане система профтехобразования включает 772 действующих колледжа, в которых обучаются 565 тыс. студентов. Объем госзаказа по итогам 2024 года в техническом и профессиональном образовании составил 143 тыс. мест. Стипендия студентов повысилась в 2 раза.

Планы мероприятий включает в себя: Атлас новых профессий и компетенции с учетом региональных особенностей, трансформацию технического и профессионального образования, подготовку сертифицированных специалистов международного уровня, создание рабочих мест, защиту прав и повышение статуса рабочих профессий. Совместно с предприятиями откроются 1000 профильных классов в школах.

"Реформа профориентационной работы позволит школьникам узнать о новых требованиях на рынке труда, оценить карьерные перспективы в конкретных отраслях экономики, сделать правильный выбор профессии. Будет усилена профориентационная служба в школах, которая полностью охватит профессиональную диагностику учащихся. А также внедрен опыт обучения старшеклассников практическим навыкам и первой рабочей профессии на базе колледжей", - подчеркнул министр просвещения РК Гани Бейсембаев.

Государством принят новый норматив подушевого финансирования колледжей. Средний размер средств, выделяемых на обучение одного студента, составляет 437 тыс. тенге, а с нового учебного года для колледжей достигших конкретных показателей повысится более чем в 2 раза и составит 912 тыс. тенге в среднем.

"Подготовка конкурентоспособных специалистов, полное обеспечение образовательных учреждений современным материально-техническим оснащением, повышение квалификации педагогов для нас главный приоритет", - заявил министр.

Запланировано активное привлечение бизнес-структур и инвесторов для развития системы дуального обучения и подготовки специалистов на основе целевого заказа предприятий.

В настоящее время шефство над колледжами оказывают 518 предприятий, их количество планируется довести до 4 тыс. С учетом требования профстандартов, ГОСО и стандартов WorldSkills разработано около 8 тыс. образовательных программ. В этом году колледжи и их работодатели разрабатывают более 2 тыс. образовательных программ, на производственной базе пройдут стажировку 1,5 тыс. педагогов.

Трансформация системы профтехобразования включает интернационализацию 10 колледжей Казахстана. Обмен опытом с зарубежными колледжами позволит студентам совершенствовать свои знания в учебных заведениях в рамках академической мобильности, а также повышать профессиональные компетенции педагогов.

В рамках инициированного Главой государства Года рабочих профессий в Астане создадут Национальный центр компетенций для поддержки и развития студентов технического и профессионального образования.

"Центр будет способствовать развитию профессиональных компетенций и навыков студентов, а также станет базой переподготовки кадров, повышения их квалификации, проведения чемпионатов WorldSkills", — отметил Гани Бейсембаев.

Одним из ключевых мероприятий Года рабочих профессий станет проведение первого чемпионата профессионального мастерства среди тюркоязычных стран Turkісskills – 2025 в городе Актау.

Напомним, ранее сообщалось, что подушевое финансирование увеличат в казахстанских колледжах.