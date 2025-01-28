Год рабочих профессий: Премьер доложил о поддержке промышленных предприятий и технических кадров
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Крупные промышленные предприятия Казахстана становятся важными точками притяжения для малого и среднего бизнеса, передаёт BaigeNews.kz. Их поддержка остается приоритетом для Правительства страны.
Как отметил Премьер-министр, расширение производственных мощностей естественным образом приводит к увеличению спроса на технические кадры.
В рамках объявленного Года рабочих профессий Правительство Казахстана сосредоточится на повышении качества профтехобразования и улучшении престижа технических специальностей.
Уже запущены льготные программы ипотечного и арендного жилья для востребованных кадров. Это поможет улучшить условия труда и жизни, привлечь новых специалистов в отрасль.
Напомним, в Астане под председательством Главы государства Касым-Жомарта Токаева началось расширенное заседание правительства. Касым-Жомарт Токаев, открывая заседание, отметил, что об эффективности Правительства и акимов выводы будут сделаны по результатам развития экономики.
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