Крупные промышленные предприятия Казахстана становятся важными точками притяжения для малого и среднего бизнеса, передаёт BaigeNews.kz. Их поддержка остается приоритетом для Правительства страны.

Как отметил Премьер-министр, расширение производственных мощностей естественным образом приводит к увеличению спроса на технические кадры.

В рамках объявленного Года рабочих профессий Правительство Казахстана сосредоточится на повышении качества профтехобразования и улучшении престижа технических специальностей.

Уже запущены льготные программы ипотечного и арендного жилья для востребованных кадров. Это поможет улучшить условия труда и жизни, привлечь новых специалистов в отрасль.

Напомним, в Астане под председательством Главы государства Касым-Жомарта Токаева началось расширенное заседание правительства. Касым-Жомарт Токаев, открывая заседание, отметил, что об эффективности Правительства и акимов выводы будут сделаны по результатам развития экономики.