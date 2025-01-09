На заседании Правительства аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай сообщил, что утвержден план мероприятий по проведению Года рабочих профессий, и региональный штаб уже приступил к своей работе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на primeminister.kz.

В 2025-2026 годах планируется открытие учебно-лабораторного корпуса, проведение хакатона новых идей, международного отраслевого чемпионата "DostiSkills-2025", международной отраслевой аккредитации. Также планируется открытие ІТ-hub и центров компетенции при поддержке работодателей, увеличение целевого образовательного заказа по конкретным запросам бизнеса и открытие новых специальностей в колледжах региона. В частности, Мангистауский энергетический колледж имени Н. Бекбосынова будет готовить по специальности "Эксплуатация очистных сооружений, систем водоснабжения и водоотведения", Мангистауский индустриально-технический колледж имени О. Турмагамбетулы – "Гидрогеология и инженерная геология".

В настоящее время проводится обновление образовательных программ колледжей, чтобы они соответствовали актуальным требованиям Атласа новых профессий.

"В регионе в 2022 году с целью открытия новых профессий, соответствующих требованиям рынка труда, и обеспечения стабильности занятости был реализован проект “Атлас новых профессий”, в рамках которого были определены востребованные специальности в области образования, туризма и нефтегазовой отрасли. В рамках целевого финансирования, основанного на гранте университета имени Есенова, продолжаются работы по разработке Атласа новых профессий и компетенций для Мангистауской области на 2024-2025 годы", - отметил аким.

В этом году приоритет отдается строительству, энергетике и логистике. В настоящее время проводятся работы по обновлению микроквалификаций в образовательных программах учебных заведений технического и профессионального образования, соответствующих данному Атласу.

"Работы по профилизации в колледжах проводятся поэтапно. Подготовка квалифицированных специалистов осуществляется по 129 квалификациям в 89 специальностях. На 2024-2025 учебный год выделено 5615 мест по 92 квалификациям в 65 профессиях на государственные образовательные гранты, это 90% грантов. Из них 580 студентов были приняты на государственные образовательные гранты в рамках договоров между 70 работодателями и колледжами, в соответствии с реальной потребностью в кадрах. Это крупные предприятия “Казкор-Транссервис”, “Озенспецстрой”, “КазАзот”, — отметил Килыбай.

Для улучшения материально-технической базы колледжей к 2025 году в Мангистауском индустриально-техническом колледже проводится перепланировка бывшего здания поликлиники под учебно-лабораторный корпус, готовится проектирование нового здания для двух колледжей в Бейнеуском районе.

Ранее сообщалось, что спрос на рабочие кадры в ближайшие годы составит более 1,5 млн человек в Казахстане.