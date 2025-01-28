В 2024 году в Казахстане построено 29 крупных заводов, передаёт BaigeNews.kz. Об этом на расширенном заседании Правительства доложил Премьер-министр Олжас Бектенов.

К примеру, промышленный объект по производству чугунного литья в Костанайской области; вольфрама и теплоизоляционных материалов в Алматинской области; переработке драгоценных металлов в Шымкенте; производству катодной меди, автомобильных шин и бытовой техники в Карагандинской области. Запуск современных производств в городе Сарани позволил ему выйти из категории моногородов.

Также впервые введено 19 млн кв. метров жилья. Построено 397 объектов здравоохранения, 298 – образования. Сдано 40 студенческих общежитий на 11 тыс. мест. Строительством и ремонтом охвачены 12 тыс. км автомобильных дорог и 2,8 тыс. км железнодорожных путей. Введены в эксплуатацию 3 новых терминала в аэропортах Алматы, Кызылорды и Шымкента.

Дополнительно обеспечено газом более 300 тыс. человек, центральным водоснабжением – свыше 200 тыс. Проведена модернизация 542 км тепловых сетей и 55 тепловых источников, отремонтировано 6,5 тыс. км инженерных линий. Введена дополнительная электрогенерация суммарной мощностью более 700 МВт.