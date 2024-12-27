Пресс-секретарь Президента поделился главными итогами работы Главы государства за год
В этом году Касым-Жомарт Токаев посетил с рабочими поездками 11 регионов страны.
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Уже стало доброй традицией в преддверии Нового года делиться с читателями основными итогами деятельности Главы государства Касым-Жомарта Токаева за год. Сегодня также хочу рассказать, какую масштабную работу Президент проделал в 2024 году, а также вкратце остановиться на ключевых преобразованиях и достижениях в общественно-политическом и социально-экономическом развитии страны, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Казахстанскую правду".
В этом году Глава государства посетил с рабочими поездками 11 регионов страны, где побывал на более чем 60 производственных и социально-культурных объектах, а также провел встречи с местным населением. Наряду с этим Президент принял участие в 41 мероприятии, включая форумы, совещания, заседания и др. Он также провел 137 встреч с политическими и общественными деятелями страны.
"Приведу также немного статистики в нормативно-правовой сфере. В течение года Глава государства рассмотрел и подписал 3 979 документов. В том числе 95 законов, 319 указов, 81 распоряжение, 28 протоколов заседаний, 3 456 служебных документов (на 25.12.2024 г.)", - сказал пресс-секретарь Президента Берик Уали.
Особенно насыщенной выдалась в 2024 году международная повестка. Касым-Жомарт Токаев совершил 23 зарубежных визита, принял участие в 19 многосторонних форумах и саммитах. В рамках международных мероприятий проведены 27 встреч Президента с зарубежными лидерами, 84 встречи с главами государств, правительств и другими высокопоставленными лицами зарубежных стран, руководителями международных и региональных организаций, представителями деловых кругов. Касым-Жомарт Токаев принял верительные грамоты 22 послов иностранных государств и провел 49 телефонных разговоров с лидерами зарубежных стран.
Теперь позвольте более детально остановиться на ключевых аспектах деятельности Касым-Жомарта Кемелевича.
Нынешний год в Казахстане начался с позитивных преобразований. 9 января Президент подписал Указ "Об изменениях в административно-территориальном устройстве Алматинской области", преобразовав село Жетыген в город Алатау. Благодаря данной инициативе был заложен фундамент Alatau City, который будет возведен между городами Алматы и Қонаев в ближайшие годы. Большую заинтересованность в реализации данного урбанистического проекта выражают иностранные инвесторы.
Напомню, что Президент в ходе своего визита в Сингапур в текущем году провел встречи с потенциальными инвесторами, на которых обсуждались перспективы реализации проекта по превращению Алматинской агломерации в свободную экономическую зону. Кстати, этот вопрос Глава государства поднимал также и на других встречах с зарубежными предпринимателями.
Курултай провозгласил новую идеологию развития нации
Атырауская область не случайно была выбрана местом проведения третьего заседания Национального курултая. В этом регионе располагался древний город Сарайшык. На нынешнем курултае были провозглашены ключевые ценности, определяющие образ нашей нации, – независимость и патриотизм, единство и солидарность, справедливость и ответственность, закон и порядок, трудолюбие и профессионализм, созидание и новаторство.
Касым-Жомарт Токаев также призвал всех поставить надежный заслон распространению пяти социальных зол. В реализацию данного поручения был принят Закон "Об обеспечении прав женщин и безопасности детей", ужесточающий уголовную ответственность за бытовое насилие, а также усиливающий защиту прав детей.
Кроме того, был подписан Закон "О противодействии торговле людьми". Также приняты законодательные правки, направленные на ужесточение ответственности за вандализм и нарушение общественного порядка, снижение игровой зависимости населения, запрещение вейпов. Наряду с депутатами Парламента активное участие в разработке этих важных документов приняли члены Национального курултая. Благодаря данным мерам в обществе постепенно укореняется принцип Закона и Порядка.
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