На главном судебном разбирательстве по делу Шерзата Полата адвокат подсудимого Дархана Аскентая выступил с рядом ходатайств, заявив о нарушениях в ходе следствия и требуя привлечь к делу новых свидетелей, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Как известно из материалов дела, Шерзат ударил подсудимого Дархана Аскентая в лицо. После этого, как утверждает адвокат, Дархану не была своевременно оказана необходимая медицинская помощь в Талгарской районной больнице, из-за чего он не мог полноценно давать показания в ходе следствия. Кроме того, все следственные мероприятия, по словам адвоката, проводились под давлением и в нарушение закона. В течение 28 дней подсудимый не получал никакого лечения.

В связи с этим адвокат ходатайствовал о допросе врачей, проводивших освидетельствование 4 октября 2024 года, а также о получении видеозаписи предполагаемых противоправных действий сотрудников СОБР и медиков при доставке и обследовании подсудимого.

Защита также настаивает на вызове в суд начальника изолятора временного содержания города Конаев, где Дархану впервые была оказана медицинская помощь. Адвокат утверждает, что у его подзащитного был сломан подглазничный край, гноились глаза, и он находился в тяжёлом состоянии.

Среди других требований – допрос зятя подсудимого по имени Ринат в качестве дополнительного свидетеля, повторный допрос законного представителя потерпевшего Каржаубая Нурымова, а также предоставление возможности первым допросить самого Дархана Аскентая в рамках судебного следствия.

"Все эти ходатайства прошу удовлетворить для всестороннего и объективного рассмотрения дела", - подчеркнул адвокат Ержанов.

Судья оставил рассмотрение ходатайств открытым до допроса самого подсудимого. Решение по ним будет принято после того, как Дархан Аскентай даст свои показания в зале суда.

Следующее судебное заседание начнётся с допроса подсудимого Дархана Аскентая.

Ранее в суде зачитали показания отсутствующих свидетелей.

Напомним, в первой половине дня случайные свидетели дали показания по делу об убийстве Шерзата. Они рассказали, что видели тело, кровь и гильзы на месте преступления.

В суде также выступила жительница дома, расположенного рядом с местом трагедии. Наргиза Низаметдинова поделилась тем, что увидела в ночь нападения. Она сообщила, что в кровавую ночь кто-то дал команду стрелять.

Также допросили жителя близлежащего дома Сакена Акежанова. В ночь происшествия он наблюдал за происходящим с балкона своей квартиры на третьем этаже. Он сообщил, что Шерзата пинали около 10 парней.

Сегодняшнее заседание по громкому делу об убийстве Шерзата Полата началось с обсуждения видеозаписи, появившейся в TikTok. На кадрах – улыбающиеся подсудимые, что вызвало волну негодования в соцсетях. В суде подняли вопрос: кто снял это видео и как оно оказалось в сети.