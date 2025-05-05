Гноились глаза, не получал лечения — адвокат подсудимого Аскентая заявил о нарушении прав
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
На главном судебном разбирательстве по делу Шерзата Полата адвокат подсудимого Дархана Аскентая выступил с рядом ходатайств, заявив о нарушениях в ходе следствия и требуя привлечь к делу новых свидетелей, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.
Как известно из материалов дела, Шерзат ударил подсудимого Дархана Аскентая в лицо. После этого, как утверждает адвокат, Дархану не была своевременно оказана необходимая медицинская помощь в Талгарской районной больнице, из-за чего он не мог полноценно давать показания в ходе следствия. Кроме того, все следственные мероприятия, по словам адвоката, проводились под давлением и в нарушение закона. В течение 28 дней подсудимый не получал никакого лечения.
В связи с этим адвокат ходатайствовал о допросе врачей, проводивших освидетельствование 4 октября 2024 года, а также о получении видеозаписи предполагаемых противоправных действий сотрудников СОБР и медиков при доставке и обследовании подсудимого.
Защита также настаивает на вызове в суд начальника изолятора временного содержания города Конаев, где Дархану впервые была оказана медицинская помощь. Адвокат утверждает, что у его подзащитного был сломан подглазничный край, гноились глаза, и он находился в тяжёлом состоянии.
Среди других требований – допрос зятя подсудимого по имени Ринат в качестве дополнительного свидетеля, повторный допрос законного представителя потерпевшего Каржаубая Нурымова, а также предоставление возможности первым допросить самого Дархана Аскентая в рамках судебного следствия.
"Все эти ходатайства прошу удовлетворить для всестороннего и объективного рассмотрения дела", - подчеркнул адвокат Ержанов.
Судья оставил рассмотрение ходатайств открытым до допроса самого подсудимого. Решение по ним будет принято после того, как Дархан Аскентай даст свои показания в зале суда.
Следующее судебное заседание начнётся с допроса подсудимого Дархана Аскентая.
Ранее в суде зачитали показания отсутствующих свидетелей.
Напомним, в первой половине дня случайные свидетели дали показания по делу об убийстве Шерзата. Они рассказали, что видели тело, кровь и гильзы на месте преступления.
В суде также выступила жительница дома, расположенного рядом с местом трагедии. Наргиза Низаметдинова поделилась тем, что увидела в ночь нападения. Она сообщила, что в кровавую ночь кто-то дал команду стрелять.
Также допросили жителя близлежащего дома Сакена Акежанова. В ночь происшествия он наблюдал за происходящим с балкона своей квартиры на третьем этаже. Он сообщил, что Шерзата пинали около 10 парней.
Сегодняшнее заседание по громкому делу об убийстве Шерзата Полата началось с обсуждения видеозаписи, появившейся в TikTok. На кадрах – улыбающиеся подсудимые, что вызвало волну негодования в соцсетях. В суде подняли вопрос: кто снял это видео и как оно оказалось в сети.
Самое читаемое
- Гигантский портрет героя из сотен рисунков создали дети в Астане к 80-летию Победы
- Футзальный "Кайрат" вышел в финал Лиги чемпионов во Франции
- В Бразилии предотвратили взрыв бомбы на концерте Леди Гаги
- Пожар тушат в многоэтажке Москвы: погибли два человека
- Отечественные товары составляют 60 процентов ассортимента крупных торговых сетей Казахстана