Гнилой картофель выявили в стабфонде Актюбинской области

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В актюбинский стабфонд закупили социальный картофель, который еще не дошел до прилавков, но уже загнивает в хранилищах. При этом на поставку тысячи тонн павлодарского корнеплода из бюджета потратили 164 миллиона тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.

Первая партия овощей уже прибыла. Но ответственные за закуп, кажется, и сами не ожидали, что в мешках будет не совсем то, чем бы следовало похвастать.

"Мы обязательно переработку сделаем. Есть естественная убыль, сушка и потери. Естественно, все эти потери будут учтены. И переработку здесь перед реализацией мы обязательно сделаем", - заявил директор ТОО ASECA Ерлан Блиев.

В 2021 году вместо отборного пригородного картофеля в соцмагазинах и крупных торговых точках стали продавать гнилой корнеплод. И никто так и не смог ответить, куда же пропали мешки с образцовым картофелем. В этот раз сотрудники СПК уверяют: будут глядеть в оба.

"В случае некачественного товара возврат обеспечен. В контракте уже все указано, подписано. Эта работа будет выполняться во время товарной интервенции. Получается, в Актюбинской области на лавках гнилая, некачественная картошка, не соответствующая правилам стабфонда, не будет поставлена", - заверил зам. председателя правления АО "СПК "Актобе" Самат Жумагалиев.

На местной базе овощи сортируют вручную. С отходами выбрасывают в специальный ящик, а чистую тут же фасуют по мешкам, загружают в машину – и уже развозят по торговым точкам города. Но это товар, который реализуют по розничным ценам. А социальные овощи появятся на прилавках только в том случае, если они подорожают в магазинах. Продавать их будут исключительно в специальных торговых точках или на коммунальном рынке. По какой цене, решит комиссия.

Однозначно товар из стабфонда обходится на 10% ниже рыночной стоимости. В общей сложности в этом году на закуп овощей в СПК "Актобе" потратили свыше 300 миллионов тенге.