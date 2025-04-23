На территории Чарынского государственного национального природного парка учёные зафиксировали редкое природное явление — гнездо орла ягнятника с птенцом. Уникальная находка сделана в рамках полевых наблюдений, передаёт BaigeNews.kz.

Орёл ягнятник — редкий вид хищной птицы, включённый в Красную книгу Республики Казахстан. Это одна из крупнейших птиц Казахстана: длина тела может достигать одного метра, размах крыльев — около 85 сантиметров, а масса взрослой особи — до 12 килограммов.

Птица предпочитает отдалённые и труднодоступные места — горные склоны, скалистые обрывы и высокогорные участки. Именно в таких условиях она чувствует себя наиболее защищённой. В период размножения, который приходится на март-апрель, ягнятники строят массивные гнёзда на скалах. Обычно в кладке бывает одно яйцо, а инкубация длится около 55 дней.

Орёл ягнятник играет важную роль в экосистеме, питаясь в основном падалью и выполняя функцию "санитара" природы. Благодаря этому он способствует поддержанию санитарного баланса в дикой среде.

Вид находится под строгой государственной охраной, а его популяция — под постоянным мониторингом специалистов. В национальном парке подчеркнули, что подобные находки крайне редки и имеют особую научную ценность.