Гнездо краснокнижной птицы сфотографировали сотрудники "Ертіс орманы"

Гнездо хищника попал в поле зрения сотрудников отдела науки государственного лесного природного резервата "Ертіс орманы" во время полевых работ по изучению и мониторингу фауны, передаёт BaigeNews.kz со Pavlodarnews.kz.

Из обитающих в "Ертіс орманы" 50 видов пернатых четыре занесены в Красную книгу Казахстана. Кроме беркута, под угрозой исчезновения филин, балобан из семейства соколиных и стрепет из семейства дрофиных.

"Его силы хватит, чтобы убить взрослую овцу или теленка, – пояснили в природном резервате. – Однако на крупную добычу беркут охотится редко, его меню состоит в основном из зайцев и грызунов".

В "Ертіс орманы" в прошлом году насчитали 95 беркутов, годом ранее – 92. Кроме того, в резервате живут 99 балобанов, 101 стрепет и 62 филина.