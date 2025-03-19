В Сети появилось видео, на котором видно, что лед пробил лобовое стекло машины и частично проник в салон. К счастью, в момент происшествия в автомобиле никого не было, передает BaigeNews.kz.

В пресс-службе акимата города пояснили, что согласно законодательству РК о жилищных отношениях, ответственность за содержание общего имущества, включая крышу, подвал и лестничные пролеты, несут жильцы дома.

Несмотря на это, жилищная инспекция выехала на место, но не обнаружила ни сосулек, ни ледяных глыб.