Глыба льда разбила припаркованный автомобиль в Темиртау
В Темиртау ледяная глыба, упавшая с крыши жилого дома, разбила припаркованный у дома автомобиль.
Сегодня, 12:12
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Сегодня, 12:12Сегодня, 12:12
112Фото: Кадр видео
В Сети появилось видео, на котором видно, что лед пробил лобовое стекло машины и частично проник в салон. К счастью, в момент происшествия в автомобиле никого не было, передает BaigeNews.kz.
В пресс-службе акимата города пояснили, что согласно законодательству РК о жилищных отношениях, ответственность за содержание общего имущества, включая крышу, подвал и лестничные пролеты, несут жильцы дома.
Несмотря на это, жилищная инспекция выехала на место, но не обнаружила ни сосулек, ни ледяных глыб.
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